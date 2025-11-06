太子集團陳志在台洗錢45億 傳背後有習近平撐腰

社會中心／綜合報導

檢調單位瓦解跨國詐騙「太子集團」在台分公司，一一逮捕集團首腦陳志在台的親信和員工，而陳志的背景也被起底，他是中國廣東省委書記黃坤明的外甥，專門為中共福建幫和習近平姊姊管理財富，幫忙洗錢，和中共權貴有著千絲萬縷的關係，也因為有這層關係，在中國可說是橫著走。

經營跨國詐騙的太子集團創辦人陳志，把台灣當作他的洗錢天堂，洗錢金額高達45億元，甚至傳出陳志背後，有中國高官撐腰。主持人許仲江vs.政治系教授范世平：「柬埔寨政權中國的國安部還有公安部都在包庇陳志，還有他的詐騙集團，習近平他們的福建幫甚至跟軍方有沒有關係，因為你看，柬埔寨是非常親中的。」加拿大華裔民運領袖盛雪就揭露，陳志是中國廣東省委書記，黃坤明的外甥，專門為中國福建幫和習近平姊姊管理財富及洗錢，因此陳志也被視為是中共在東南亞的臂膀。

靠詐騙登上柬埔寨首富的陳志，自己也曾被騙得團團轉，多年前，他派新加坡籍的部屬張剛耀，來台管理不法資產，結果被部屬A走9億元，後來才找來中國籍夥伴李添，接管台灣事業，結果，這次是被檢調人員破獲。記者vs.嫌犯施亭宇、黃婕：「王蕾絢已經跑了為什麼你們還在，你們被丟包是不是。」陳志在台的親信及員工一一落網，前後走下偵防車的共犯施亭宇、黃婕，也因為協助集團在帛琉洗錢，被美國列入制裁名單，另一名共犯王蕾絢，則已經潛逃。









還有這名長相清秀，低胸露出姣好身材的特助劉純妤，也被起底畢業於紐西蘭奧克蘭理工大學，在為太子集團工作前，曾短暫當過卡達航空空服員。主持人許仲江vs.(民)立委王定宇：「陳志的犯罪害了很多人家破人亡，在中國北京的警方曾經列案把太子集團列為重大犯罪要調查，結果中國公安部、中國的中央，從來不查辦太子集團。」跨國詐騙大膽將觸手伸進台灣，檢調單位嚴正以待，瓦解集團在台分公司。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

