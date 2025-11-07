太子集團陳志多有錢？ 「麻吉」春風曾爆他很兇：每個國家都買2億超跑

娛樂中心／綜合報導

春風（右）曾爆料，好友陳志在每個國家都有買一台2億超跑Dhiron，「他很兇。」（圖／翻攝自太子集團控股、春風IG）

柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，主嫌陳志目前仍在逃。根據《鏡報》報導，「玖壹壹」春風與陳志是麻吉，都稱對方為「大哥」。2022年在台中舉辦SV Racing車隊總部開幕，陳志當時借春風2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport，春風還爆料：「他這個人在每個國家都有買一台Dhiron，他很兇。」

檢調查扣太子集團26輛各式高檔名牌轎車，包括要價2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport（左下），全台僅這一輛。（圖／翻攝畫面）

春風2022年出席在台中舉辦的SV Racing車隊總部開幕時，曾上《DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師》YouTube頻道接受採訪，可見現場停滿多輛超跑，春風介紹到要價2億多元的「山豬王」Bugatti Chiron Sport時指出：「我特別用紅龍圍起來，我朋友借我的，自己也不敢碰，我們賠不起，可是我朋友真的對我非常好。」根據《鏡報》近日報導，該朋友就是陳志。

此外，春風當時透露曾打電話給陳志說：「哥，我開幕要用車」，對方就爽快答應：「你拖去」。春風最後強調：「他這個人在每個國家都有買一台（Chiron），他很兇。全台灣只有這一輛，他每一台車都是白、藍色系。」

對此，春風所屬的經紀公司混血兒娛樂日前回應，表示春風與陳志2人僅是車友關係，其餘問題不便回應。

春風曾爆料，好友陳志在每個國家都有買一台2億超跑Dhiron，「他很兇。」（圖／翻攝自DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YouTube）

據了解，「太子集團」創辦人陳志，在柬埔寨從事詐欺犯罪，之後在多個國家開設空殼公司，建立全球龐大「殺豬盤」犯罪網。而早在2017年間，陳志就來台布局，台灣共有9家公司，其9年間洗錢45億元之多，直到今年10月間，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC），也將太子集團在我國境內的公司、3名國人列入制裁名單，台灣檢調獲報後展開追查。



