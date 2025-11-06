太子集團陳志奢華生活曝光 買豪宅名車、「周董」是鄰居

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」在台洗錢案，陸續拘提20多名被告。主嫌王昱棠遭聲押，二當家的辜姓女主管也被收押禁見。其實，他們每個月都還要向新加坡籍的「大帳房」陳秀玲回報，不過她未入境，因此不在這次拘提名單中。集團創辦人陳志將不法所得用於購買奢華收藏品，不但砸下38億元，買下11戶「和平大苑」豪宅，成為天王周杰倫的鄰居，並擁有48個車位；此外，還有多達26輛豪車，包括全球限量超跑，總價值高達8.5億元。檢調目前已一併查扣。

涉在台洗錢逾45億 操盤手王昱棠等4人遭聲押

太子集團「二把手」辜淑雯，身穿白色外套包緊緊，她手握大權負責詐團在台的財務支出，這回成了第一個遭羈押禁見的被告。

廣告 廣告

太子集團「二把手」辜淑雯。圖／台視新聞製圖

太子集團在台最高階幹部王昱棠，從博弈事業到在台投資置產，全由他一手操盤，昨（5）日晚間移送複訊後，與另外三人一同遭聲押禁見。

太子集團在台「最高階」幹部王昱棠。圖／台視新聞

陳志心腹是「她」 星籍帳房陳秀玲不在拘提名單

柬埔寨「太子集團」跨國犯罪組織，詐騙洗錢網遍布全球，這回落網的台灣高階幹部中，還有一名關鍵藏鏡人，新加坡籍的陳秀玲，她是該集團在台洗錢的「大帳房」，位階極高，連辜淑雯、王昱棠都得聽命於她，每月向其匯報財務狀況。不過，由於她未入境，因此未列入這次拘提名單。

柬埔寨詐騙藏鏡人「陳秀玲」未落網。圖／台視新聞製圖

陳志奢華生活曝光 買豪宅名車、「周董」是鄰居

集團創辦人陳志的豪奢生活，更令人難以想像，不僅與「周董」周杰倫成為鄰居，還在「和平大苑」購買11戶豪宅與48個車位，市值超過38億元。

地下室停車場更宛如奢華超跑展間，讓車迷為之一亮的，包括有「馬王」之稱、身價約1.6億元的法拉利；被稱為「山豬王」市價高達2億元的布加迪；市價1億元的麥拉倫；以及在台灣相當罕見要價約8千萬元的保時捷。光是這四輛「神獸級」跑車，總價值就突破5億元。

另外，檢調還查扣另一批驚人收藏，這些車必須透過特殊管道配貨才能購得，其中包括價值1億元的法拉利，以及即使有錢也未必能買到，要價1.2億元的麥拉倫。

4大神獸級超跑總價突破五億。圖／台視新聞製圖

嫌犯住豪宅、開豪車，用「別人的血汗錢」換來的奢華收藏，象徵權勢與虛榮，如今也成為檢調追查不法金流、釐清犯罪所得的重要證物。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／賴心怡、楊文豪 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

太子集團詐騙洗錢 人資長辜淑雯羈押

太子集團在台資產45億「二當家遭聲押」 頂級招待所藏身台北101！