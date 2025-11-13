太子集團陳志律師反擊！申請延長解凍比特幣
[NOWnews今日新聞] 跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣，宣稱是「史上最大沒收行動」。太子集團律師本週也出手，向法院提交聲明指起訴書中並未發現任何將查獲的比特幣與所指控的詐騙活動聯繫起來的指控，要求延長申請解凍期限。
刑事起訴書上月14日解封，美國司法機關指控柬埔寨「太子集團」（Prince Group）董事長陳志（Chen Zhi）在柬埔寨境內設立詐騙園區，強迫人口從事加密投資詐騙，再透過比特幣進行洗錢。司法部同日也提起民事沒收訴訟，標的為約12萬7271枚的比特幣，估值約150億美元。
據香港01報導，陳志委託的美國律師事務所Boies Schiller Flexner 近日也出招，本月10日向紐約東區聯邦法院法院提交5頁動議聲明，指美國司法部稱此案是史上最大規模的資產沒收行動，涉及數百億資產追蹤的極度複雜性，因此應給予陳志及其他潛在利害關係人足夠的時間，以捍衛其財產權益。
陳志的律師團在文件中指出，美國政府指控陳志的太子集團利用網路詐騙騙取並洗錢十億美元，但事實終將證明，政府的指控嚴重不實。且起訴書中僅有概述這批被凍結的比特幣是「太子集團的非法所得」，但仔細閱讀起訴書後，並未發現任何將查獲的比特幣與所指控的詐騙活動聯繫起來的指控。
美國政府也在沒有任何證據或細節的情況下聲稱，犯罪所得被用於資助比特幣挖礦活動，並且新挖出的比特幣後來與從太子集團關聯實體控制的加密貨幣交易所錢包轉移的其他比特幣合併。但起訴書完全沒有說明政府為何認為挖礦活動是由非法所得資助的，或是這些錢包裡裝有非法比特幣。
而大多數被查獲的比特幣是在2020年12月一次黑客攻擊中，從Lubian.com網站被盜，這批比特幣在駭客的錢包中存放4年多，2024年7月才被轉移到聯邦調查局控制的錢包。因此，政府有數年時間追蹤被查獲的比特幣，並且自2024年7月轉移到聯邦調查局錢包以來，至少有十六個月的時間來準備這次充公訴訟。
律師團認為，要釐清區塊鏈交易的錢包擁有者，並追蹤大量跨多個地址的複雜交易，需要進行大量研究，況日費時，儘管已經聘請加密貨幣專家團隊檢視，但至少仍需60日才能完成分析，因此向法院請求延長申請解凍比特幣期限。
目前法院尚未對延期動議做出裁定，若獲批准，各方將有更多時間提交權利主張並完成技術鑑識；若遭駁回，沒收程序將依原時限繼續推進。
