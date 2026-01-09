太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕

國際中心／綜合報導

央視公布了陳志遭押下機的畫面。（圖／翻攝自央視）

柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。

陳志所創辦的「太子集團」在柬埔寨勢力龐大，版圖橫跨豪華房地產、金融銀行及大型基礎建設。然而，該集團早已被西方國家盯上。美國司法部於去年10月正式起訴陳志，指控其涉嫌洗錢及電信詐騙，受害者遍布全球；美國財政部與英國外交部亦同步對該集團及其數十家關聯機構實施制裁，並將其定性為跨國犯罪組織，使此案上升至國際金融監管的最高層級。

柬埔寨內政部日前發表聲明，指出原具有柬中雙重國籍的陳志（38歲），因涉嫌重大犯罪，已被正式撤銷柬埔寨國籍，並與另外2名中國籍同夥一併遣送回中國接受調查。柬方坦言，此次遣返行動完全是「應中國政府要求進行」，但並未在聲明中詳述陳志的具體指控內容。

中國公安部則在事後發布消息，確認在柬埔寨相關部門配合下，成功將「中國籍重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志」押解回國，並形容這是中柬執法合作的重大戰果。據中方調查，陳志集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營以及掩飾隱瞞犯罪所得（洗錢）等多項罪名，目前已依法採取強制措施，並揚言將繼續追緝其餘骨幹成員。

至於外界關注陳志為何未被引渡至已對其提告的美國或台灣？外媒分析指出，美中之間缺乏引渡條約，加上地緣政治與經濟角力，使得柬埔寨在權衡外交成本後，選擇配合北京「直接遣送」。此舉在實務上形同將陳志置於中國的司法保護傘下，讓美英等國無法取得其受審權。

哈佛大學亞洲中心學者、跨國犯罪專家賽姆斯（Jacob Sims）對此分析，此次逮捕顯示國際壓力迫使柬埔寨無法再對太子集團的爭議視而不見。然而，將陳志送回中國，既能緩解國際對柬埔寨的審查壓力，也符合北京的戰略利益。

賽姆斯直言，外傳陳志與多名中國官員關係密切，其商業版圖涉及高度政治敏感性，北京有強烈動機將此案留在國內「低調處理」，以防敏感資訊在西方國家的法庭上曝光。

