太子集團陳志柬埔寨落網遣返中國 麻吉春風稱他大哥：每國都買超跑

柬埔寨媒體《柬中時報》7日晚間披露，太子集團創辦人兼董事長陳志於當地遭逮捕，並已被遣返中國接受調查。（圖／翻攝《911_eo》的IG）





柬埔寨媒體《柬中時報》7日晚間披露，太子集團創辦人兼董事長陳志於當地遭逮捕，並已被遣返中國接受調查。消息曝光後，再度勾起台灣娛樂圈與他的關聯話題。先前《鏡報》報導，團體「玖壹壹」成員春風曾自爆與陳志交情匪淺，雙方互稱「大哥」。還曾透漏陳志在每個國家都有一台價值上億元超跑Chiron。

根據《鏡報》報導，「玖壹壹」春風與陳志是超級麻吉，2022年時，陳志更二話不說借春風價值2億的Bugatti Dhiron Sport「山豬王」，到台中助陣台中SV Racing車隊總部開幕，且春風都喊陳志「大哥」。春風甚至直言：「他（陳志）這個人在每個國家都有買一台Chiron，他很兇。全台灣只有這一輛，他每一台車都是白、藍色系配色。」

廣告 廣告

春風當年受訪時表示，「我朋友借我的、我自己也不敢碰，我朋友真的對我非常好。」當時該輛超跑以紅龍圍住保護，連他自己都不敢輕易碰觸，只能感嘆「賠不起」，但仍感謝陳志出借相挺。他也透露，只是一通電話提出開幕需要用車，對方便爽快答應，足見財力雄厚。對此，春風所屬混血兒娛樂則澄清，雙方僅為車友關係，其餘細節不便回應。

檢調資料顯示，陳志被指控在柬埔寨經營龐大詐欺與洗錢犯罪網絡，並透過多國空殼公司推動「殺豬盤」詐騙，規模驚人。早在2017年即來台布局，名下共持有9家台灣公司，近9年涉嫌洗錢金額高達45億元。去年10月，美國聯邦檢方起訴陳志，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）隨後將太子集團相關公司及3名台灣人士列入制裁名單，台灣檢調亦已啟動追查。隨著陳志被捕並遣返中國，後續跨國司法合作與資金流向發展，備受關注。

•以上言論由 東森財經 授權轉載，不代表東森新聞立場。



【更多東森娛樂報導】

●收工回家出事！陳志強半夜「被車追撞」曬照曝現況

●曾智希備孕時間延後！陳志強證實 鬆口吐原因

●曾智希暫緩「做人」原因曝 陳志強自豪精子：歐美等級

