太子集團陳志落網送中！柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月

國際中心／綜合報導

涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」創辦人陳志，7日在柬埔寨金邊遭當局逮捕，並於隔日由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。儘管美國也對陳志發布通緝及制裁，但柬國強調此舉非選邊站，而是依法執法。

柬埔寨政府正式宣布，長期被指控涉及跨境網路賭博與電信詐騙的太子集團首腦陳志，已於7日在金邊落網。應中國執法部門請求，柬國警方同步逮捕了Xu Ji Liang與Shao Ji Hui等另外2名涉案中國籍人士。中國公安部隨後證實，在柬方全力配合下，工作組已於8日順利將陳志等三人押解返回中國，標誌著2國執法合作取得重大進展。

據中國公安部調查，陳志犯罪集團長期在東南亞從事開設非法賭場、實施電信詐騙及洗錢等犯罪活動，情節重大。柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）揭露逮捕內幕，表示柬方為了此案花費數月時間進行縝密調查，並等待一項新法律生效，以便在去年12月正式撤銷陳志的柬埔寨公民身分。孫占托強調：「我們是在掌握所有確切證據後，才採取行動。」

值得注意的是，陳志亦是美國司法部鎖定的頭號目標。美國曾於去年10月公布聯邦起訴書，指控陳志經營「龐大網路詐騙帝國」，並扣押價值約150億美元的比特幣，創下美國史上最大規模的沒收紀錄；英國隨後也對其祭出制裁。儘管面臨西方國家的引渡壓力，柬埔寨最終仍選擇將人交給北京。對此，孫占托解釋，他對美國是否提出引渡請求並不知情，並重申柬埔寨「無法承擔選邊站隊的後果」，必須與各國保持友好關係。

事實上，此次移交行動早有跡可循。據悉，中國外交部長王毅上月在雲南會晤柬埔寨副總理兼外長巴速坤時，雙方即達成共識，若陳志落網將移交中方處理。隨著陳志被捕，其商業帝國也面臨瓦解，柬埔寨中央銀行8日宣布，已任命會計師事務所擔任太子銀行（Prince Bank）的清算人。目前陳志已被中國警方採取強制措施，全案正深入偵辦中。

