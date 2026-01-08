太子集團陳志落網！北檢再拘提10共犯到案 溯源破在台OBU洗錢管道

記者楊佩琪／台北報導

▲柬埔寨太子集團首腦陳志落網，台灣方面，北檢再拘提10名在台從事跨國洗錢共犯到案。（資料照／翻攝自太子控股集團官網）

柬埔寨太子集團首腦陳志7日經證實，人在柬埔寨被逮，並被遣送回中國，柬埔寨當局也證實，陳志的柬埔寨國籍已被撤銷。台北地檢署針對太子集團在台洗錢部分也持續偵辦中，8日發動第7波搜索行動，拘提匯致國際商務公司盧姓負責人及太子集團旗下尼爾創新公司賴姓幹部等一共10人，訊後將移送北檢複訊。

檢調向上溯源柬埔寨太子集團在台金流，發現集團為跨國洗錢，透過匯致國際商務公司協助集團境外紙上公司之設立及營運，使得以在台灣透過OBU（國際金融業務分行帳戶 Offshore Banking Unit）帳戶，將洗錢金額流入台灣，使台灣成為集團全球洗錢中繼站之一。賴姓幹部則負責尼爾創新與匯致公司間的聯繫。

檢調另發現，太子集團除在台成立博弈公司天旭國際科技，也成立誠帷數位科技、澄映科技2家博弈軟體設計公司。台北地檢署8日指揮調查局台北市調查處、刑事局等單位，兵分10路搜索，拘提盧姓負責人、賴姓幹部及誠帷、澄映2家公司主管、幹部等一共10人到案，並約談天旭國際負責人王昱棠的助理，先前已80萬元交保的詹雯卉說明。

全案目前被羈押的被告共9人，包括王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、幹部邱子恩、李守禮，以及尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際財務主管陳麗珊，還有負責替陳志在台灣管理豪華遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國，加上日前新增的台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志。

