太子集團陳志落網！曾借全台唯一2億元「布加迪」給春風 2人交情曝光

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

轟動全台的太子集團跨國詐騙、洗錢案，集團首腦陳志已在柬埔寨落網，並被遣送回中國接受調查。檢警早前大規模掃蕩集團在台據點時，於台北市大安區「和平大苑」豪宅及地下車庫查扣逾30輛超跑與豪車，其中最受矚目的，全台僅此一輛、市值約2億元的布加迪（Bugatti）Chiron，竟曾現身玖壹壹成員春風的車隊開幕活動，2人過往交情因此再度被挖出。

全台僅此1輛的跑車竟於2022年出現在「玖壹壹」春風SV Racing車隊總部開幕慶典上。（圖／翻攝自DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YT頻道 ）

由陳志主導的「太子集團控股」涉嫌詐騙與跨國洗錢，於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。檢警月前搜索太子集團旗下的「天旭國際」等多處地點，在豪宅「和平大苑」地下停車場就查扣26輛名車，總價值估計超過45億元。其中最受矚目的便是全台僅1輛、市值2億元的布加迪。

眼尖網友隨後發現，這輛布加迪曾於2022年現身台中，出現在玖壹壹成員春風舉辦的SV Racing車隊總部開幕活動。春風當時接受YouTube節目《DR.T 達特踢 A.K.A. 看你老師》訪問時曾透露，該車是「朋友借的」，並直言「自己也不敢碰，賠不起，但朋友真的對我非常好」。

根據《鏡報》先前報導，春風口中所稱的「朋友」，正是太子集團首腦陳志。春風在訪談中更提到，曾致電陳志表示開幕需要用車，對方爽快回應「你拖去」。他也形容，陳志在多個國家都有購買布加迪Chiron，且車款皆為白藍色系，「全台灣只有這一輛」。

隨著陳志捲入跨國詐騙與洗錢重案，這段過往再度被網友挖出，外界紛紛揣測兩人關係是否不單純。對此，春風所屬經紀公司早前僅回應，強調春風與陳志「僅是車友關係」，其餘問題不便回應。

