太子集團陳志被捕並遣送中國！中國尚未回應

▲《柬中時報》今（7）日披露，太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，並已被遣送回中國，接受相關調查。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

[NOWnews今日新聞] 《柬中時報》今（7）日披露，太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，並已被遣送回中國，接受相關調查。不過，晚間中國與柬埔寨官方部門均尚未發聲評論或證實此事，陳志被捕一事也在微博掀起討論，中國網友對此反應兩極，有人認為回中國審判可以給予重罰，但也有人認為陳志的詐騙所得已被美國「截胡」，為此感到可惜。

陳志因為涉嫌經營詐騙園區、跨國洗錢等犯罪，去年被美國司法部等多地提出起訴以及凍結資產，美國財政部沒收了據稱價值超過140億美元的比特幣。太子集團第一時間曾發出聲明否認參與非法活動，稱一切真相終將大白，之後陳志就音訊全無下落不明，直到今日《柬中時報》報導已經落網並被遣送中國的消息。

廣告 廣告

據了解，陳志生於1987年福建，2014年入籍柬埔寨，隔年創立太子集團並出任董事長。太子集團業務遍及30多國，同時經營數10家公司，但被指控是以房地產與金融業作為幌子，實則透過電詐帝國以及人口販運獲利。

中國媒體多引述《柬中時報》報導指出陳志落網並遣送中國，不過，中國官方部門與柬埔寨官方對此均尚未做出回應。

在微博上，陳志落網並遣送中國一事反應兩極，有一派網友拍手叫好，「強烈支持」、「一個都逃不了」、「殺無赦」、「天網恢恢疏而不漏」。但也有另一派網友質疑，「被老美收割完了」、「被吃乾抹淨才給扔回來」、「可惜錢被美國搶先擄走了」、「美國早宰乾淨了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／太子集團洗錢案！董座陳志在柬埔寨落網 將遣送回中國

台獨頑固分子、台獨打手幫凶有誰？中國名單一次看 3人重複上榜

委內瑞拉記者問是否助馬杜洛獲釋？中國拐彎要美談判解決