太子集團陳志被捕送中！台「匯致國際」涉幫洗錢 北檢再搜索11人到案

太子集團董事長陳志（圖）已在柬浦寨落網並送至中國，台北地檢署也持續發動搜索，掃蕩太子集團在台灣的洗錢管道。（翻攝自太子集團網站）

涉嫌跨國詐欺、洗錢的太子集團，首腦陳志在柬埔寨落網後被依法移送中國進行調查，而台灣方面也持續掃蕩相關洗錢管道，台北地檢署昨（8日）發動第7波搜索，拘提、約談匯致國際商務公司負責人盧姓男子，以及太子公司在台灣負責人王昱堂的女友詹女等11人到案，上述3名被告與1名證人複訊後交保、請回，其餘8人今（9日）陸續移送北檢複訊。

在台洗錢逾45億元 已9人收押

綜合媒體報導，太子集團總部位於柬埔寨，去年10月被英美等國家起訴涉嫌跨國電信詐騙與洗錢，首腦陳志也被爆出多次進出台灣，在台灣設有人頭公司協助匯款、購置名車、房產洗錢，總金額超過45億元。

此前北檢已發動幾次搜索，並約談數十人，太子集團在台最高階幹部、天旭公司負責人王昱棠等9名被告目前正在羈押中，45億元財產也被扣押。如今陳志被柬埔寨逮捕、取消柬國國籍，掃蕩太子集團資產，台北地檢署8日也針對太子集團在台灣的洗錢管道，指揮檢調單位展開第7波搜索行動。

太子在台灣怎麼洗錢？

據檢調調查，太子集團新加坡籍張剛耀2016年來台，與王昱棠合作成立包括天旭國際、台灣太子不動產投資等公司，張剛耀在境外註冊多家紙上公司，利用假交易將資金從各國據點以OBU帳戶洗進台灣；張剛耀一度「黑吃黑」導致洗錢功能一度停擺，王昱棠接手相關業務後，與「匯致國際商務公司」負責人盧冠安合作，為太子集團在境外註冊數百家紙上公司以假交易方式洗錢。

檢調昨拘提、約談盧冠安及王昱棠女友詹文卉，以及王昱棠的特助賴榮駿等11人到案釐清案情，其中還包含2家博弈設計公司的負責人、主管及會計人員。

盧男、詹女、賴男等人昨深夜移送北檢複訊後，盧男獲以80萬元交保、詹女和賴男以50萬元交保，其餘被告則於今陸續移送北檢複訊。

