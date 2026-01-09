太子集團陳志被捕 台灣洗錢源頭商務公司負責人交保

針對太子集團在台涉及的洗錢網絡，台北地檢署持續擴大偵辦。（圖／東森新聞）





柬埔寨太子集團創辦人陳志日前落網並被遣送至中國大陸，針對其在台涉及的洗錢網絡，台北地檢署持續擴大偵辦。檢方為追查洗錢金流管道，於8日指揮調查局與刑事局發動第七波搜索行動，鎖定協助該集團設立境外紙上公司的「匯致國際商務公司」，共拘提盧姓負責人等11名被告到案。經漏夜複訊，盧姓負責人等3人分別以新台幣50萬元至80萬元不等金額交保，另有1人無保請回。



檢調單位持續掃蕩太子集團在台據點，此次行動主要針對洗錢源頭進行溯源。專案小組調查發現，太子集團在台實際負責人、同時也是陳志左右手的王昱棠，雖已於去年11月遭逮並被裁定延押，但其為掩飾集團非法金流，涉嫌找上匯致國際商務公司合作。

調查指出，匯致公司協助太子集團在境外設立數百家紙上公司並維持其營運表面，實際上則是利用這些空殼公司進行虛偽交易，透過帳戶操作以達到洗錢目的。此外，檢方也查出太子集團過去曾成立「誠帷」、「澄映」兩家公司設計博弈軟體，目前這兩家公司皆已無實際營運。



隨著集團首腦陳志落網以及王昱棠遭收押，北檢正逐步瓦解該集團在台的洗錢網絡。8日的搜索行動中，檢警調大舉約談盧姓負責人及相關涉案員工共11人，全案正深入釐清相關金流去向與犯罪細節。

