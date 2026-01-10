太子集團陳志被捕！妻子疑是中國「炫富網紅」 家養鯊魚、女兒彈鑲金鋼琴

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

太子集團跨國洗錢案轟動全球，集團創辦人兼董事長陳志於柬埔寨落網，目前人由柬埔寨押解回中國，準備接受相關部門調查。而其妻子身分近期也遭中國網友貼出，疑似是一名時常在社群炫富的網紅「Eva」，其原名李X雲，據傳是四川省南充市人，2人育有一子一女。

時常在社群炫富的網紅「Eva」疑似是太子集團陳志的妻子。（圖／翻攝自微博）

柬埔寨太子集團首腦陳志於本月7日遭到逮捕，而他的妻子疑似是一名有著「炫富天花板級」之稱的網紅Eva，網友發現，她曾多次主動曬出與陳志的合影，其留鬍鬚的造型，與公開場合的工作照一致。而她的奢豪生活也遭網友一一曬出，例如家中擺著工時耗費一年、值約新台幣500萬元的雕刻品金絲楠木架子床，甚至送給女兒的禮物是價值新台幣700萬元的24K純金斯坦威（Steinway & Sons）鋼琴；而Eva本人更收藏多個頂級名牌包，首飾部分更曾出現限量款或身價千萬的名錶，女兒也是全身Dior服飾並搭配香奈兒包款。

廣告 廣告

Eva也被粉絲爆出擁有6架私人飛機，另有一艘私人遊艇；她也曾曝光家中超大型魚缸，長度經網友推測至少達百米，裡面飼養的竟是鯊魚，曾讓「養鯊豪宅」一詞登上微博熱搜。

雖然目前並無明確證據證明該帳號IP是陳志的妻子，但其不論生活規格、消費水準等都已超越一般炫富網紅。有網友發現，Eva小紅書和抖音帳號目前都已被清空。

更多FTNN新聞網報導

太子集團首腦陳志遭遣返中國！涉組織大規模經濟詐騙 恐難逃無期徒刑重刑

快訊／太子集團首腦抓到了！「柬埔寨落網」已被遣送去中國

疑遇黑冰釀禍！南韓高速公路同路段清晨連環撞 4起事故釀5死

