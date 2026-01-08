太子集團陳志被捕！「車友」春風曾借2億超跑：他很派

娛樂中心／饒婉馨報導

根據《柬中時報》報導，太子集團創辦人陳志於柬埔寨被捕，並已遣送回中國受相關單位調查。然而先前報導指出，「玖壹壹」的成員之一春風與陳志是很要好的朋友，當時遇到春風的車隊舉辦開幕式，陳志大方出借超過台幣2億，且全球限量一台的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport，春風在頻道加碼透露，陳志在每個國家幾乎都有買一台Dhiron，「他很派」。





太子集團陳志被遣返中國！「車友」春風曾曝：他每個國家都買2億超跑、很派

春風在頻道上曾自曝太子集團董事長陳志是他的好朋友，二話不說就借豪車給他辦車隊開幕式。（圖／翻攝Youtube頻道《DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師》）

春風2022年在台中出席SV Racing車隊總部開幕活動時，曾上過《DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師》YT頻道，當介紹到要價2億多元的「山豬王」Bugatti Chiron Sport的時候，特別說「我特別用紅龍圍起來，因為這是我朋友借我的，我自己也不敢碰，我們賠不起，但我朋友對我真的非常好」，而根據《鏡報》報導，這位朋友就是陳志。他接著說自己打電話過去詢問借車一事時，陳志就一句「你拖去」，後來又透露「他這個人幾乎在每個國家都有買一台（Chiron），他很派」，又進一步指出這台車全球只有一輛。根據《三立新聞網》報導，春風所屬的經紀公司混血兒娛樂日前回應，表示春風與陳志2人僅是車友關係，其餘問題不便回應。

全台目前只有這一輛，太子首腦陳志在柬埔寨被捕，已遣送至中國受審。（圖／民視新聞）





據悉，陳志今年38歲，出生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，2015年創立「太子集團」，早在2017年就來台開始布局，並透過多國企業架構進行大規模洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴。台北地檢署隨後於10月15日主動分案偵辦，並自11月起展開多波搜索與約談行動，多名太子集團在台幹部遭聲押禁見，並經法院裁准。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：太子集團陳志被遣返中國！車友春風曾曝「他很派」：每個國家都買2億超跑

