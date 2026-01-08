太子集團陳志遭逮 玖壹壹春風昔爆「曾借2億超跑」：他很派

玖壹壹春風過去曾提到和陳志的互動。資料照、翻攝自IG



根據《柬中時報》7日晚間報導，太子集團創辦人陳志已在柬埔寨遭到逮捕，並被遣送回中國，接受相關單位調查。消息曝光後，隨著陳志遭捕消息傳出，外界再度翻出他和玖壹壹成員春風過去的互動。

根據媒體報導，春風曾多次公開提及與陳志的交情，還稱對方「大哥」。春風2022年在台中出席 SV Racing 車隊總部開幕活動時，接受YouTube頻道《DR.T達特踢A.K.A.看你老師》訪問，現場展示一輛要價超過新台幣2億元、全球限量一台的 Bugatti Chiron Sport「山豬王」。

廣告 廣告

春風當時表示，該車為朋友借用，「我特別用紅龍圍起來，因為這是我朋友借我的，我自己也不敢碰，我們賠不起，但我朋友對我真的非常好。」後續報導指出，該名借車友人即為陳志。

春風也在節目中透露，自己僅致電向陳志表示開幕活動需要用車，對方即爽快回應「你拖去」，並形容陳志「幾乎在每個國家都有買一台Chiron」，直言「他很派」。對此，春風所屬經紀公司混血兒娛樂先前回應表示，春風與陳志僅為車友關係，其餘問題不便回應。

太子集團創辦人陳志今年38歲，出生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，並於2015年創立太子集團。相關調查指出，陳志早在2017年即來台布局，透過多國企業架構設立多家空殼公司，涉入大規模洗錢行為。美國聯邦檢察官已於去年10月8日對其等人提起公訴，台北地檢署也於10月15日主動分案偵辦，自11月起展開多波搜索與約談行動，多名在台幹部遭聲押禁見，並經法院裁准。

此外，相關調查顯示，陳志及其集團除涉及詐欺犯罪外，也被指建立跨國「殺豬盤」犯罪網絡。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）已將太子集團在台灣的相關公司及3名國人列入制裁名單，台灣檢調單位亦持續追查金流去向。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

台中榮總回應了！遭爆放任無照廠商執刀手術 神外名醫一旁納涼

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背