太子集團陳志靠「殺豬盤」發大財終被捕 外媒揭詐騙工慘淪受虐奴隸

太子集團負責人陳志。（圖／翻攝畫面）

太子集團創辦人陳志涉及高達110億美元（約新台幣3500億元）比特幣「殺豬盤」詐騙案，近日已在柬埔寨遭到拘捕並被遣返中國受審。美國司法部早於去（2025）年10月對其發布通緝，指控其涉及電信詐欺與洗錢，並曾扣押逾12萬枚比特幣，當時價值約150億美元。如今陳志遭拘，後續是否將遭中國起訴及是否可能被引渡至美國，而詐騙工被迫淪為受虐勞工的狀況，也受到高度關注。

根據外媒《紐約郵報》報導，柬埔寨內政部說法，柬方係依中國請求並基於打擊跨國犯罪合作，在當地將陳志逮捕後移交中方。不過陳志為柬埔寨歸化公民，同時為總部設於柬埔寨的太子集團（Prince Group）董事長，中國目前尚未公布是否正式起訴，而美中之間並無正式引渡條約，也讓後續陳志是否有機會在美國受審充滿變數。

廣告 廣告

而太子集團就是透過「殺豬盤」進行詐騙，所謂「殺豬盤」是透過建立虛假情感關係或投資信任，長期誘導受害者投入加密貨幣至假平台，最終資金被掏空。美方指控，陳志及太子集團疑似在柬埔寨經營至少10處大型詐騙園區，動用被人口販運而來的勞工，強迫操作詐騙，受害者遍及美國、英國及十多國。

外媒報導指出，無論是自願或被拐賣去當地成為詐騙工的人，都可能淪為被凌虐的對象。（圖／翻攝自美國紐約東區地方法院）

美國檢方形容這是迄今揭露規模最大的加密貨幣詐騙之一，盜取資金疑被揮霍於豪宅、遊艇、私人飛機、名錶及藝術精品，包括凍結倫敦約1600萬美元（約新台幣5億元）豪宅、1.26億美元（約新台幣40億元）商辦大樓及在紐約購得的畢卡索畫作，但太子集團與陳志均否認指控。

另外檢方還指出，有不少自願和被迫從事詐騙的人員本身亦是受害人，遭集團沒收護照、威脅、毆打與監禁，若未達詐騙額度即受懲罰。美國司法部強調，將持續追查相關網絡並推動追回遭竊資產；多名檢察官更直指該犯罪體系「建立在人類苦難之上」。

隨著比特幣近期價格波動，此案更凸顯全球加密貨幣詐騙與跨國人口販運的嚴重性。美國方面仍持續向中國及相關單位尋求回應與司法合作，案件後續發展備受國際關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婚姻成牢籠！20歲女控遭夫逼賣淫 她與公公發生關係「懷孕不知胎父」

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝 網酸爆：大盤子