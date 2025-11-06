太子集團陳志靠「這招」躲購買資格審查 億級豪車、和平大苑收入囊中

太子集團遭查扣的和平大苑及26輛名車，據傳都是一口價現金支付。翻攝畫面

太子集團掌門人陳志的奢華版圖再度曝光！調查局近日公布最新扣押名單，陳志名下共26輛名車現形，總市值高達4億7千萬元，車庫堪比超跑博物館。其中最吸睛的，是全台唯一白色Bugatti Chiron「山豬王」，市價逼近2億元，此外還包括超跑界「四大神獸」：法拉利LaFerrari、麥拉倫P1與保時捷918 Spyder，一次集齊全球限量夢幻組合。

Porsche 918 Spyder需消費超過一定金額，並且簽署不轉售協議

不過，這些車可不是一般人「想買就買」的奢侈品，根據超跑圈內人士透露，這四款「神獸級」名車都有嚴格的購買資格審查Ferrari LaFerrari僅限曾擁有5輛以上法拉利的VIP客戶；McLaren P1只對品牌收藏家開放；Porsche 918 Spyder需簽署不轉售協議；Bugatti Chiron則優先賣給Veyron老車主。這些條件對一般人幾乎是「關門放行」，但陳志卻能一次買下，靠的正是「現金招」。

購買和平大苑這種等級的豪宅資格審查多，陳志透過空殼公司並且現金一次付清躲過審查。翻攝畫面

根據資深房仲陳泰源分析，陳志的「手法」其實與買豪宅如出一轍，以北市頂級豪宅「和平大苑」為例，只要買方選擇全額現金付款、不申請貸款，銀行便不會進一步追查金錢來源。

這樣的操作不只適用於房產市場，對於超跑界的高端交易同樣奏效，雖然各大車廠對買家有嚴格資格篩選，但只要以「全額現金」或下單，加上中間人協助牽線，並且符合條件及消費到「門檻」就能繞過部分審查限制，知情人士指出，陳志將多輛超跑掛在自己名下，甚至連車牌都刻意挑選「6666」、「8888」等鐵支牌，展現權勢與財力。

根據調查資料，陳志名下的26輛名車中，除了Bugatti「山豬王」之外，還包含法拉利LaFerrari、麥拉倫P1、保時捷918 Spyder等夢幻限量車。

這批車全以現金入手，橫跨Bugatti、Ferrari、McLaren、Porsche、Lamborghini、Rolls-Royce等品牌，顯示太子集團資金流龐大，且疑似以不法所得支撐奢華生活。

玖壹壹春風（左）2022年向好友借來Bugatti Chiron Sport為車隊開幕助陣，因為全台僅有這一台，被發現他的好友就是亞洲詐騙王陳志。翻攝DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YT頻道

知情人士指出，陳志長年活動於中部地區，與多名演藝圈人士交好，甚至傳出藝人春風私交甚篤，甚至以「大哥」相稱，多位業內人士也透露，陳志在台中部分豪宅區與多名疑涉詐騙、洗錢的不法份子比鄰而居。

一名不具名的資深刑警更氣憤表示：「我們曾跟監的對象就住在那區，礙於證據不足無法逮捕，現在只能看著他們開著幾千萬的車子、住著億級豪宅，過著逍遙的日子。」

如今調查局全面凍結陳志名下資產，包括豪宅與名車收藏，全案仍在進一步追查。只是，從和平大苑到Bugatti「山豬王」，這位太子集團掌門人靠「現金」一路暢行的奢華人生，恐怕也將迎來代價。



