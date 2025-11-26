太子集團陳志香港隱藏業務曝！股東為放債人

▲柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及全球跨境詐騙，被美國及英國起訴。（圖／太子集團網頁）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，台灣、韓國、新加坡、香港也展開調查和扣押資產的行動。有香港媒體披露，陳志在香港的關聯業務恐怕比目前已經曝光物業還多，像是有太子集團相關企業的股東在香港及澳門經營酒業生意，還是香港的持牌放債人。

根據《香港01》報導，有知情人士透露，陳志的關聯人士，亦有在香港和澳門經營酒業生意。追查後發現，被美國列入制裁名單的太子集團關聯企業包括香港的「美迪信託（香港）有限公司」，該公司一位股東邱用就是在經營酒業生意，持有多間相關公司股份。

另外，邱用還是持牌放債人「永寶物業按揭有限公司」的董事。持牌放債人指在香港合法註冊向公眾提供借貸服務的企業，受法律規管以避免高利貸與地下錢莊橫行。不過在實務上，某些持牌放債人仍然存在遊走於灰色地帶，與地下經濟往來密切的現象。

太子集團要角曾欲將賭博手機遊戲公司在香港上市

《香港01》持續追查太子集團在香港的政商網絡，除了邱用外，負責經營太子集團在寮國比特幣挖礦公司的魏前江，早在2017年就欲將賭博手機遊戲「隆訊科技」帶到香港IPO上市。美國財政部指控魏前江負責替太子集團的黑錢洗白，方式就是透過比特幣等加密貨幣資產，以及在香港的空殼公司「興承有限公司」購買名錶與名畫。

不過，隆訊科技來港上市計畫最終胎死腹中，因為在河南警方抓到隆訊科技推廣賭博手機遊戲並向空殼公司放款，除了魏前江外的多位高層被抓，隆訊及子公司合共被罰款1.4億元人民幣。在隆訊科技在港上市失敗後，魏前江仍於2020年在香港開設「Merak Technology」有限公司，但已於2025年6月撤銷註冊，公司業務不明，疑似又是一家空殼公司。

