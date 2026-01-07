太子集團陳志「被剝奪柬埔寨國籍！」 柬內政部證實：逮捕移交中國

國際中心／綜合報導

柬埔寨「太子集團」涉及跨國詐騙、洗錢，還參與人口拐賣、強迫勞動，堪稱全球規模的罪惡帝國。隨著英國、美國聯手出擊，太子集團土崩瓦解，創辦人陳志遭到全球紅色通緝。柬埔寨內政部今晚（7日）證實，當局近日逮捕陳志等三名中國公民，並依法移交中方；並稱陳志已被正式剝奪柬埔寨國籍。

「太子集團」陳志涉及跨國詐騙、洗錢，還參與人口拐賣、強迫勞動，堪稱全球規模的罪惡帝國。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

根據《柬中時報》報導，柬埔寨內政部今晚（7日）正式通報稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國主管部門請求，柬埔寨當局近日逮捕太子集團創始人陳志等三名中國公民，並依法移交中方。通報指出，被遣送中國人員分別為陳志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui，上述行動於今年1月6日執行。在此之前，柬中兩國執法部門已就相關案件進行了數月聯合調查與合作。

柬埔寨內政部同時表示，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。內政部強調，此次行動系在國際執法合作框架下依法進行。



