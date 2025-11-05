太子集團風暴》「和平大苑」11戶扣押豪宅若依法被沒收 周杰倫鄰居變成中華民國政府

跨國犯罪洗錢的太子集團當天王周杰倫在豪宅和平大苑鄰居，4日被檢調查扣從29樓到35樓共11戶豪宅。（圖片來源／google 街景）

涉及跨國犯罪的柬埔寨太子集團在台灣竟然坐擁45億2766萬餘元的資產！美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將柬埔寨太子集團在台灣境內9家公司、3名台籍人士列入制裁黑名單，檢調單位4日兵分47路發動搜索，扣押共11戶的「和平大苑」豪宅，以及48個停車位、多台名車。

太子集團台灣公司，被美國司法單位逐一點名

和平大苑位於台北市和平東路和金山南路口、師範大學的對面，門牌有和平東路1段101號和111號，據傳明星周杰倫也有一戶在裡面。這幾天成為轟動全台的豪宅乃因為跨國洗錢犯罪集團「太子集團」竟然擁有11戶豪宅登記在太子集團空殼公司聯凡、博居、澄碩名下。

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案，4日兵分47路發動搜索，含括101大樓內15樓的線上博弈公司天旭國際科技有限公司（掛名負責人YEO SIN HUAT ALAN），以及引起外界關注的和平東路豪宅「和平大苑」。

檢調兵分47路搜索拘提，查扣11戶「和平大苑」豪宅

包括「和平大苑」和平東路1段111號、101號29樓兩間空殼公司聯凡貳、聯凡的資產， 101號30樓的澄碩有限公司（對面住自然人），101、111號31樓的鳴灣有限公司。

還有同一棟111號、101號33樓的博居有限公司、博居貳有限公司，以及101號34樓的邁羽有限公司，還有111號35樓的睿督有限公司，這批豪宅實價登錄平均成交每坪高達145萬元。

豪宅最後若被充公，周杰倫鄰居變成台灣政府

不只樓上，檢調也在和平大苑地下1樓停車場查扣勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷、賓士等一共26輛豪華名牌轎車，總價值4億7758萬餘元。也扣押60個相關銀行帳戶，內有餘額共2億3587萬餘元。

根據《刑法》第 38 條之 1 以及之 2 規定 還有《刑事訴訟法》473條，若沒有太子集團的被害人來請求賠償，這批豪宅、名車就會被法院沒收，成為政府的資產，換句話說周杰倫的同棟鄰居，可能會從詐騙集團變成中華民國政府。

(原始連結)





