太子集團首場精品拍賣會 士林分署拍出百萬佳績

士林分署執行官韓鐘達(圖右)及檢察官謝仁豪(圖左)以84萬元共同拍定愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包。士林分署提供



台北地署偵辦太子集團弊案，囑託行政執行署士林分署辦理的太子集團在台最高領導人李添所擁有的名牌精品拍賣會，現場買氣熱絡，吸引超過50名民眾到場競標，出價次數累計逾186次，共拍定34件物品，拍定金額達170萬餘元。

拍賣前行政執行署長繆卓然(右4)、台北地檢署檢察長王俊力(右5)、士林分署長吳廣莉(右2)及短劇演員，共同宣示「反詐騙，守護國人」的決心。士林分署提供

拍賣會開場時，台北地檢署檢察長王俊力致詞表示，此次拍賣案是檢、警、調及執行機關緊密合作的成果。自偵查階段即迅速查扣犯罪所得，並於執行端快速完成變價程序，有效防止資產價值減損。同時，此次行動展現司法機關不僅追究詐欺集團刑事責任，更徹底剝奪犯罪者不法利得，將所得回歸公庫或補償被害人，實現社會公義。

廣告 廣告

太子集團在台最高領導人李添蒐藏的多款經典 JORDAN 系列運動鞋。士林分署提供

這次拍賣標的主要是太子集團在台最高領導人李添所查扣的二手名牌包、名牌鞋款及雪茄等多項物品。其中最受矚目的拍品為愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，以84萬元高價拍定；此外，6雙經典JORDAN系列運動鞋由潮牌愛好者以1萬3800元得標；雪茄類標的表現亦亮眼，共拍出10件，拍定金額達35萬餘元。拍賣所得將全數交由台北地檢署保管，以確保未來沒收及被害人求償權益。

北檢查扣太子集團名下豪車。資料照。調查局提供

除了名牌精品外，北檢也囑託台北分署拍賣查扣太子集團的32輛豪車，這個部分，北檢已完成鑑價並交由台北分署，拍賣會時間將在過年後，目前正在進行最後確認，地點則選擇在台灣警察專科學校。

更多太報報導

支持將趙明河拚南韓獨立故事拍電影 鄭麗文：從東亞出發締造全世界太平盛世

公嬤帶孫有錢領！首爾市育兒政策被讚爆 滿意度高達99%

全台最大里人口4.5萬！福山里拆分 里名諧音「扶殯」惹民怨