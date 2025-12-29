太子集團首波收押在台幹部王昱棠4人 北檢今日聲請延押

北檢偵辦太子集團弊案，今(12/29)日將集團在台重要幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩4人聲請延押。資料照。



台北地檢署偵辦太子集團弊案，自11月4日發動第一波搜索約談至今，已收押集團在台8名重要幹部，其中第一波收押的4名被告王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人，因為快到2個月的押期，由於全案仍有事證、金流待釐清，這4人仍有羈押的必要性，檢察官在今(12/29)日已正式向台北地院聲請延押。

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局。同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。

太子集團在台灣成立公司，包括台灣太子不動產投資股份有限公司、尼爾創新公司，聯凡等8家人頭公司，這一塊在台主要業務是利用母公司的資金在台灣置產。另外設在台北101大樓的天旭國際科技有限公司及顥玥科技公司，這2家主要發展線上博奕事業，其中天旭負責後台程式設計、顥玥則為技術客服中心。

今年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，理由是柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)也將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14 日對外公告。

當美國於10月14日對外公告後，台北地署主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局組成專案小組共同偵辦。專案小組先是向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、34輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值逾45億2766萬餘元。

11月4日，專案小組發動第一波搜索，並拘提23名被告到案，同時將1名證人改列被告，聲押5人經法院裁准羈押禁見為4人，4人分別是台灣太子總經理王昱棠、天旭國際人資長辜淑雯、太子集團在台最高領導者李添的特助李守禮、司機邱子恩。

11月18日，專案小組發動第二波搜索，並將尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊3人聲押禁見獲法院裁准。

12月9日，專案小組追查太子集團曾經停泊在台灣的4艘豪華遊艇，發現這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，發動第4波搜索、同時將管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立玄古管理顧問公司現任負責人王俊國，以涉犯《洗錢防制法》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

