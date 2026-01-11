太子集團首腦妻傳是炫富網紅！在豪宅養鯊魚 陳志落網後急刪

消息曝光後，網友翻出一名經常在社群平台炫富的網紅，外界傳出她疑似就是陳志的妻子。（圖／翻攝自微博@晴雨風曰）





涉嫌跨國詐欺與洗錢的太子集團首腦陳志，在柬埔寨落網後被遣返中國受審。消息曝光後，網友翻出一名經常在社群平台炫富的網紅，外界傳出她疑似就是陳志的妻子。該名網紅不僅擁有多款頂級名牌包與珠寶，還被指名下擁有6架私人飛機，家中更設有養鯊魚的超大型魚缸，奢華程度超乎想像。

中國央視報導指出，陳志自柬埔寨被押解回國，這是中柬執法合作取得的又一項重大成果。陳志身穿囚服、腳戴鐐銬，頭部套上黑色布袋，在柬埔寨被捕後，隨即遣返中國受審。其涉嫌的不法行為遍及多地，司法追緝範圍從東南亞延伸至中港、台灣及南韓，僅美國方面就已起訴，並扣押換算新台幣約4800億元的加密貨幣，不法金流規模仍難以估計。

廣告 廣告

隨著案件曝光，網友起底一名名為Eva的網紅，經常在社群平台高調炫富，外界質疑她可能是陳志的妻子。她曾對外宣稱，丈夫是柬埔寨公爵，同時也是華裔慈善家與企業家，並頻繁展示自身的奢華生活。

除了擁有多款頂級名牌包與珠寶，傳出她名下還有6架私人飛機，家中擺放純金斯坦威鋼琴，並設置一座飼養鯊魚的超大型魚缸，生活排場相當驚人。

不過，自陳志遭逮後，該名網紅的社群帳號已全數清空，她是否真為陳志的妻子，仍有待相關單位進一步釐清。

更多東森新聞報導

太子集團陳志被捕 台灣洗錢源頭商務公司負責人交保

詐騙百億台幣！太子集團首腦陳志 柬埔寨落網

太子集團洗錢案 北檢第5波搜索、拘提7人

