太子集團首腦妻睡500萬床、家中竟養鯊魚！陳志落網急刪光炫富照

國際中心／綜合報導

陳志老婆遭網友肉搜起底，其社群平台幾乎全是高調炫富文。（圖／翻攝自微博）

柬埔寨「太子集團」創辦人陳志涉嫌跨國詐欺洗錢，近期遭逮捕並遣送至中國北京受審。隨著陳志落網，網友起底一名活躍於社群平台的女子「Eva」，疑似為陳志妻子。Eva過去常高調炫富，曬出純金鋼琴、家中養鯊魚及私人飛機等奢華生活，但在陳志被捕後，其帳號內容已瞬間清空，時機點引發外界熱議，只是其真實身分尚未獲官方證實。

隨著陳志被捕的消息曝光，網路社群也掀起一波「尋人」熱潮。眼尖網友發現，一名長期活躍於「小紅書」與「抖音」平台、暱稱為「Eva」的女子，疑似就是陳志的妻子。據網路資訊指出，「Eva」姓李，來自四川南充，育有一子一女。

據網友翻出「Eva」的過往貼文，驚見她過去在網路上毫不避諱的展示其驚人的奢華生活，包括耗時一年打造、價值百萬人民幣的金絲楠木架子床，以及送給女兒的一架24K純金斯坦威鋼琴。最令人咋舌的是，她家中竟設有水族館級別的巨型魚缸，內部甚至飼養了一隻活生生的鯊魚。

陳志老婆遭網友肉搜起底，引起熱議。（圖／翻攝自微博）

除了居家豪奢配置，「Eva」也頻繁曬出愛馬仕（Hermès）、香奈兒（Chanel）等頂級名牌包，包含極稀有的喜馬拉雅系列，以及多款限量名錶。她更曾多次曝光擁有多達6架私人飛機與遊艇，並持有新加坡烏節路的高端房產。網友更挖出她曾與一名留有鬍鬚的男子合影，外型特徵與公開照片中的陳志高度相似，引發外界對兩人關係的諸多聯想。

然而，就在陳志被逮後，「Eva」名下的小紅書與抖音帳號內容被全數清空，過往令人瞠目結舌的炫富貼文與照片瞬間消失，此舉更增添了外界對2人關係的揣測。目前官方尚未針對「Eva」的真實身分、其鉅額財產來源，以及是否涉入陳志的詐欺洗錢案件做出進一步說明，相關疑點仍有待後續調查釐清。

