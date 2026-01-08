太子集團首腦落網／閩輟學少年陳志 曾是柬首相座上賓

「太子集團」創始人陳志6日在柬埔寨被捕，現年37歲的陳志出生於福建省福州市連江縣，他從網吧輟學少年一路做到柬埔寨黑金帝國大佬，他曾是柬埔寨兩位首相的顧問座上賓，還榮膺「公爵」頭銜。陳志被捕後，前首相洪森疑似發聲切割。

成都商報報導，陳志於2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。而柬埔寨內政部已於2025年12月依據「柬埔寨國籍法」，經國王頒布王令正式撤銷陳志的柬埔寨國籍。

陳志在柬埔寨如何發跡？港媒指出，陳志2011年前往柬埔寨投身房地產市場，從地方官員手中低價取得土地，雇用中國勞工興建廉價公寓，專門租給到柬打工的同胞。

2014年，陳志歸化為柬埔寨公民，次年創立太子集團，對外宣稱「投資柬埔寨未來」，私下將「黑金帝國」版圖從地產延伸至銀行、金融和旅遊等領域，目前集團業務已遍及30多個國家。

通過官員牽線，陳志結識內政部長之子，合夥開的太子酒店成了金邊政商聚會的核心據點。2020年7月，時任柬埔寨首相洪森授予陳志公爵頭銜，隨後一度出任洪森和洪瑪奈的顧問。

報導說，在公布遣返陳志回中國之後，柬埔寨參議院主席兼人民黨主席洪森發言人謝天龍指出，任何人只要觸犯法律，無論其身分、地位或職務如何，均不可能逃脫法律制裁。

他批評，一些人企圖利用國家領導層，尤其是執政黨主席及政府總理之名作為保護傘，以掩蓋自身違法行為並侵犯人民利益。這類人士正是執政黨堅決整治和清除的重點對象。

