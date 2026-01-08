太子集團首腦陳志在柬埔寨落網 遣送中國接受調查

涉及大規模跨國詐騙與資金洗錢的「太子集團」（Prince Group）創始人陳志，6日在柬埔寨被捕。柬埔寨內政部7日發布通告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國有關部門請求，執法機關近日逮捕3名中國籍人員，並已依法將其遣返回中國。這三名中國籍人員分別為陳志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。

大公報報導，福建連江縣出生的陳志2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。2015年，他在柬埔寨創辦「太子集團」，所謂「業務」橫跨金融、地產等領域。此後陳志申請獲得萬那杜和賽普勒斯國籍。

陳志運營的「太子集團」自稱為跨國商業集團，在柬布局度假村與酒店等項目。美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團夥在柬埔寨全境運營至少十個詐騙園區，內部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，園區以酷刑威脅強迫他們從事「殺豬盤」等非法勾當。

團夥成員設立所謂「手機農場」，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控制著約7.6萬個社交媒體帳號。團夥成員通過網絡聯繫受害者，以虛假投資盈利承諾誘騙對方將加密貨幣轉入指定帳戶。

報導指出，去年底，美國和英國聯手打擊東南亞電詐集團，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的「太子集團」創始人陳志。美國政府宣布查獲近13萬枚比特幣，其時價值高達150億美元(約1049億人民幣)，是該部門歷史上最大規模的沒收行動。

美國司法部在起訴書中指控，陳志是這起「龐大的網路欺詐帝國」的幕後黑手。檢方形容，陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元，他面臨包括電信欺詐和洗錢在內多項罪名，最高可判囚40年。

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同夥通過複雜的「分散」和「歸集」手法進行洗白，用於極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、豪車名表、私人飛機。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢卡索的畫作。

各國隨之收緊包圍網，英國政府宣布把「太子集團」相關六人和實體列入制裁名單，凍結其在倫敦大批物業。南韓政府將包括陳志在內、參與詐騙、拘禁和暴力行為的15名個人列入制裁名單。香港、泰國也查封太子集團詐騙犯罪資產。

另外，此案也引發中國指控美方「黑吃黑」，透過駭客手法沒收陳志的比特幣。中國國家計算機病毒應急處理中心去年11月說，美國政府早在2020年就透過駭客技術手段「竊取」陳志持有的12萬枚比特幣，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，卻遭美國政府「國家級駭客」手法接管。

