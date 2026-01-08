太子集團首腦陳志引渡中國 柬埔寨央行：太子銀行進入清算程序

隨著集團首腦陳志倒台，柬埔寨國家銀行今迅速發布公告，宣布太子銀行正式進入清算流程。（翻攝自太子集團網站）

在跨國詐騙與洗錢領域引發全球關注的「太子集團」正式宣告崩解。柬埔寨內政部昨（7日）晚間證實，應中國政府要求，太子集團創辦人兼董事長陳志及另外2名中國籍公民已於6日在柬埔寨境內落網，並正式移交中方引渡回國受審。隨著集團首腦倒台，柬埔寨國家銀行今（8日）迅速發布公告，宣布太子銀行正式進入清算流程。

《柬中時報》報導，根據柬埔寨國家銀行公告，當局已依據《銀行和金融機構法》等相關法規，指派Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司擔任法定清算人，即日起全面接管太子銀行的所有營運資產與管理事務。為了防範金融風險進一步擴張，太子銀行目前已全面停止受理所有新增業務，包括禁止吸收新存款及發放新貸款，意味著這家曾隸屬於龐大商業帝國的金融機構已走入歷史。

廣告 廣告

針對外界關注的客戶權益問題，柬埔寨央行強調，現有的存款戶仍可準備相關證明文件，依規定正常辦理提款業務，相關清償作業將依法律規定的優先順序處理。同時，央行也提醒所有在該行辦理貸款的客戶，清算程序並不免除還款責任，債務人仍須依照原合約履行還款義務。柬埔寨政府表示，將持續監督清算進度，以最大程度保障儲戶與相關權益人的合法利益。

事實上，太子集團的瓦解早有預兆。陳志自2015年掌舵集團以來，雖對外宣稱經營房地產、旅遊與金融業，但背後卻被指控涉及龐大的「殺豬盤」詐騙網絡、洗錢、人口拐賣及強迫勞動，遭外界形容為全球規模最大的犯罪集團之一。近年來，陳志不僅遭到美國司法部起訴，更被列入全球紅色通緝名單，其相關資產已先後遭到泰國、新加坡、香港及南韓等多國執法機關查封或凍結。

據了解，陳志已於2025年12月被正式剝奪柬埔寨國籍，使其最終難逃法律制裁。隨著核心人物被遣送回中國，以及旗下金融支柱太子銀行啟動清算，這場橫跨多國的非法金流網絡正隨著各國執法部門的聯手行動徹底崩解。

更多鏡週刊報導

「心快碎光了」辛柏毅上尉墜海失聯逾40小時 家屬焦急求問神明：只想再見你一面

驚險畫面曝！屋內傳出救命慘叫 熱血消防員「助跑破門」意外上演愛的抱抱

Labubu退燒了？日本「爆紅神物」悄攻占社群：會累、會搖頭、會討抱 不只掛可愛還供情緒價值