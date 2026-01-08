太子集團首腦陳志涉跨國詐騙落網「送中」剝奪柬埔寨國籍引渡中國

跨國犯罪組織「太子集團」首腦陳志。 圖：取自太子集團網頁

[Newtalk新聞] 涉嫌從事跨國洗錢、詐欺的「太子集團」創辦人陳志被美國起訴，他被控在柬埔寨經營一個數十億美元規模的網路詐騙集團，金邊當局7日證實，陳志已在當地被逮捕並引渡至中國接受相關調查。據了解，柬埔寨已在上個月剝奪其國籍，因此陳志目前為中國籍。

根據法新社報導，美國檢方表示，陳志涉嫌在柬埔寨指揮強迫勞動園區運作，這些園區內的受害者遭人口販運，被關押在週遭佈有高牆與鐵絲網、宛如監獄的設施中。陳志去年10月被美方起訴並遭華府與倫敦制裁後，歐美及亞洲多國當局已針對他所屬「太子集團控股」展開密集的資產查扣行動。

陳志生於1987年，來自中國福建，2014年入籍柬埔寨，並於隔年擔任太子集團董事長。根據美國司法部，太子集團被認為是「亞洲最大跨國犯罪組織之一」的掩護門面。柬埔寨內政部7日發布聲明指稱，當局「已逮捕三名中國籍人士，分別為陳志、徐吉良（Xu Ji Liang，音譯）與邵繼輝（Shao Ji Hui，音譯），並將他們引渡至中華人民共和國」。

柬埔寨內政部強調，這項6日展開的行動經數個月聯合調查，「在打擊跨國犯罪合作框架下」依中國當局的請求進行。截至7日深夜，中國當局未對陳志被捕及引渡一事發表評論，美國司法部也拒絕置評。陳志的柬埔寨國籍已於12月「依皇家法令撤銷」，他曾擔任柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）和馬內的父親、前領導人洪森（Hun Sen）顧問。

美國司法部去年10月起訴陳志，指控他主導柬埔寨多個園區，迫使遭販運的勞工從事加密貨幣詐騙，非法獲利高達數十億美元。若在美國被定罪，陳志因電信詐欺及洗錢共謀罪，最高將面臨40年有期徒刑。此案涉及約12萬7271枚比特幣，這些資產已被華府查扣，依現價估算價值超過110億美元，太子集團則全盤否認。

美方說明，詐騙園區的勞工在暴力威脅下被迫執行所謂的「殺豬盤」（pig butchering）詐騙，這是一種加密貨幣投資詐騙手法，先長期建立信任，再竊奪受害者資金。這類詐騙鎖定全球受害者，造成數十億美元損失。柬埔寨、緬甸及周邊地區的詐騙中心常透過假求職廣告吸引外國人，其中多為中國籍人士，前往專門建造的園區，之後強迫他們從事網路詐騙。

美國檢方控訴，約自2015年起，太子集團以合法房地產、金融服務及消費性產業為名，在30多個國家展開營運。陳志與高層主管涉嫌在多國運用政治影響力並賄賂官員，以掩護其非法活動。專家指出，柬埔寨目前有數十個詐騙中心，成千上萬人從事網路詐騙，形成一個規模達數十億美元的產業。

