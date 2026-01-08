太子集團首腦陳志落網在台查扣不法所得45億餘元 檢將聲請沒收

〔記者吳昇儒、邱俊福、王定傳／台北報導〕涉及大規模跨國詐騙與洗錢活動的太子集團(Prince Group)創辦人兼董事長陳志，已在柬埔寨落網，並被遣送回中國。該集團將我國列為洗錢據點之一，被檢調查獲，並查扣利用不法所得購買的豪宅、名車等，合計逾45億元。台北地檢署指出，案件偵結後，將向法院聲請沒收。

刑事警察局表示，陳志落網後，昨天上午被遣回中國接受調查，至於陳是單純遭柬國警方逮捕，還是有其他因素，尚進一步了解中。

台北地檢署指出，因太子集團將我國列為洗錢據點之一，利用博弈、詐騙等不法所得購置房產、名車洗錢，於第一、二波偵辦時，共扣得11戶「和平大苑」豪宅及34輛名車及數千萬的存款，共計45億餘元。

車輛部分因擔心有價損問題，扣除2輛一般代步車外，其餘32輛將委託行政執行署台北分署進行變價拍賣，目前程序正在進行中。

台北地檢署指出，案件偵結後，將向法院聲請沒收太子集團不法所得45億餘元。(記者吳昇儒攝)

