太子集團首腦陳志落網！ 已遭柬埔寨「剝奪國籍」送回中國

太子集團董事長陳志已經落網並送至中國。（翻攝畫面）

涉嫌從事跨國洗錢、詐欺的「太子集團」，創辦人、董事長陳志傳出已在柬埔寨落網，並依法遣送回中國接受相關調查。據悉，柬埔寨已在上個月剝奪其國籍，因此陳志目前為中國籍。

太子集團是什麼？

綜合媒體報導，英國、美國去年10月針對柬埔寨為基地的跨國網路犯罪進行制裁，查出總部位在柬埔寨的太子集團，涉嫌將各地的受害者引誘到柬埔寨關押、逼迫對其他國家的民眾進行網路詐騙。

太子集團由陳志創立，在英國、維京群島等英屬海外領地註冊成立多家公司，涉嫌不法吸金、洗錢數百億，在台灣也涉嫌以網路博弈公司洗錢詐欺逾45億元，2025年11月遭台灣檢方大動作搜索、羈押相關嫌疑人。

陳志是誰？

據報，陳志生於1987年，來自中國福建，但在2014年入籍柬埔寨，並於隔年擔任太子集團董事長。太子集團在多國進行網路詐騙，已遭英、美、韓、星等國家祭出相關制裁、凍結資產或起訴。

廣告 廣告

根據《柬中時報》最新報導，柬埔寨內政部7日證實陳志已在柬埔寨落網。陳志雖入籍柬埔寨，但已在2025年12月被依法剝奪其柬埔寨國籍，因此柬方將他依中國公民身分，應中國主管部門的要求，將他引渡至中國進行調查，相關程序已在本月6日完成。

更多鏡週刊報導

爆國民黨立委協助太子集團成員入境來台！ 林思銘稱「選民服務」不認關說

Kobe也因此喪命…飛官辛柏毅疑遇「空間迷向」失事！5年前才發生這案例

AIT谷立言會晤蔣萬安談什麼？ 網酸爆：找他沒用