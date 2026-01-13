太子集團首腦陳志起訴書曝 「殺豬盤」行騙術、不法所得行賄各國官員

詐騙全球千億元的太子集團首腦陳志落網，美方起訴書也曝光，發現陳志在柬埔寨建立的詐騙園區，全盛時期每天進帳高達10億元。他除了藉由買虛擬貨幣和高端消費洗錢，還行賄各國官員，不但送現金、名錶和豪華遊艇，就連中國高官也在收賄名單中。

南亞經營詐騙園區 全盛時期每天進帳逾10億

雙手上銬走下飛機，涉嫌跨國洗錢詐騙的太子集團創辦人陳志，日前在柬埔寨狼狽遭逮，被押解到中國後，他的重大犯行也一一曝光。根據美方長達68頁的起訴書指出，陳志2015年創立太子集團，靠著在東南亞經營詐騙園區致富，期間他還指揮8名核心幹部送錢、遊艇及名錶等數十億美元，買通中國和東南亞高官，包含公安部及國家安全部等官員都有涉案，並疑似跟澳門三合會角頭綽號「崩牙駒」的尹國駒勾結。

美方也掌握陳志在管理園區與各詐騙據點的往來紀錄，其中一份帳冊詳細記載俗稱「殺豬盤」的詐騙手法，各樓層分工、獲利模式一清二楚，園區採績效制，如果沒有達標就會被虐打囚禁。靠著這樣的經營手法，太子集團全盛時期每一天非法所得高達三千萬美元，等同於台幣10億元。

贓款藏全球各地 透過高端消費、虛擬貨幣等洗錢

陳志將贓款藏匿全球各地，並透過賭博、虛擬貨幣和高端消費洗錢，將不法所得拿來買名錶、遊艇、私人飛機、度假屋等等，甚至還透過紐約拍賣行買下畢卡索真跡名畫。隨著陳志落網，他在全球各地的資產也被陸續凍結，除了美國司法部查扣價值150億美元的虛擬貨幣，台灣檢方也查扣太子集團旗下擁有的布加迪、法拉利等26輛頂級名車，以及扣得11戶「和平大苑」豪宅，還有數千萬元存款，合計45億元，近日將委由行政執行署變價拍賣。

律師說明，太子集團被扣押的財產進行變價拍賣後，其所得的價金會提存於地檢署的贓證物款專戶，等案件判決出爐後會讓被害人從中受償，倘若有剩餘就會依法沒入國庫。由於太子集團金流版圖遍布全球，相關不法資產後續該如何認定分配，將由跨國司法單位逐一釐清。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／賴心怡、楊文豪 責任編輯／施佳宜

