太子集團首腦陳志遣返中國 黃帝穎質疑：重刑還是掩護共犯？

跨國犯罪組織「太子集團」首腦陳志。 圖：取自太子集團網頁

[Newtalk新聞] 柬埔寨當局6日宣布逮捕太子集團創辦人陳志，並「火速」於隔日將其遣返中國接受調查，此舉引發律師黃帝穎質疑，陳志是否會在中國面臨重刑制裁，抑或僅是掩護與中國高層有關的共犯關係。黃帝穎指出，此次逮捕可能是柬埔寨感受到國際壓力，尤其是美國通緝太子集團後，才匆忙將陳志「燙手山芋」推給中國。

據柬埔寨內政部聲明，陳志與另外兩名中國公民徐繼亮、邵繼輝一同被捕，行動基於中柬聯合打擊跨國犯罪。陳志的柬埔寨國籍已於2025年12月被正式剝奪。中國外交部未回應相關詢問，官方也未證實陳志到案。

黃帝穎在臉書發文，直指柬埔寨逮捕陳志的動機可疑。比喻類似美國對委內瑞拉總統馬杜洛的強制逮捕與通緝，指美國同樣通緝太子集團，柬埔寨才急於行動，將陳志遣送中國。他質疑：「中國高層與太子集團關係匪淺，陳志遣送中國是重刑制裁，還是掩護共犯？」

陳志現年38歲，原籍中國福建，持有英國與柬埔寨雙重國籍（後者已被取消）。他創立的太子集團表面上從事房地產、金融服務與消費產業，業務遍及30多國，但美國司法部2025年10月指控其為亞洲最大跨國犯罪組織之一。美國檢方指控，陳志自2015年起在柬埔寨運營至少10個強迫勞動營地，綁架數百名工人，逼迫他們從事「殺豬盤」式加密貨幣投資詐騙，從全球受害者手中竊取數十億美元。這些營地被描述為高牆圍繞、鐵絲網環繞的監獄，工人若反抗將遭毆打、電擊或酷刑。

美國檢方沒收陳志持有的約12.7萬枚比特幣，市值高達150億美元，為史上最大規模沒收案。英國財政部亦凍結陳志在倫敦的房產，包括一棟價值1.2億英鎊的豪宅與多處公寓。台灣檢警2025年11月查扣陳志相關助理在台北的26輛豪車，價值逾45億新台幣。

太子集團事件暴露柬埔寨詐騙產業的黑暗面。陳志曾與柬埔寨前總理洪森及現任總理洪瑪內關係密切，獲封「Oknha」榮銜（類似英國「勳爵」）。但隨著美國與英國施壓，柬埔寨政府轉向合作。柬埔寨央行8日宣布，太子銀行正式進入清算程序，由會計師事務所接管資產。

黃帝穎的質疑反映國際輿論擔憂：陳志遣返中國是否僅是形式？中國與柬埔寨的緊密關係，可能讓調查流於表面。美國檢方表示，陳志目前仍在逃，但若落網，將面臨電信詐騙、洗錢與強迫勞動等罪名。

