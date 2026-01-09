太子集團首腦陳志遣送返中 柬埔寨副總理爆內幕「柬中合作數月」

太子集團首腦陳志1月7日被中國公安押解回中國，圖為中國公安部1月8日公布之影片截圖。翻攝公安部刑偵局微博視頻號



柬埔寨政府7日宣布，國際詐騙集團「太子集團」首腦、中國籍的陳志在該國落網，並交由中國公安押解回國。柬埔寨官員8日透露，柬中兩國經過數個月的合作，將陳志及另2人逮捕並遣送回中國。

柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）7日回覆彭博新聞詢問時表示，在柬埔寨與中國執法當局經過數月的共同合作後，陳是三名被逮捕並引渡至中國的中國公民之一。

柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）8日接受彭博採訪時表示，「我們花了一些時間進行調查」。他表示柬埔寨需要等待一項新法律生效，才能在去年12月撤銷陳志的公民身分。孫占托強調：「當我們掌握所有證據後就採取了行動。」

當被問到美國是否已請求引渡陳志時，孫占托表示「不知情」，並稱柬埔寨無法承擔選邊站隊的後果，「必須與世界上的每個國家做朋友」。

孫占托也駁斥泰國所稱，泰柬衝突是一場打擊跨境詐騙中心的戰鬥，他說：「你不能利用詐騙中心的問題來入侵另一個國家，不要火上加油。」不過他也表示，柬埔寨希望「降低」與泰國的爭端溫度，以保護脆弱的停火協議。

柬埔寨內政部發布聲明指出，陳志、徐季良（Xu Ji Liang，音譯）與邵繼輝（Shao Ji Hui，音譯）於6日一同被捕，中方根據「打擊跨國犯罪合作範疇內」提出請求，引渡3人回中國受審。該部也表示，陳志的柬埔寨公民身分已於去年12月撤銷。

美國去年10月公布一份聯邦起訴書，指控陳志經營「龐大網路詐騙帝國」，並引發當時價值約150億美元的比特幣扣押行動，美方稱這是史上最大規模的沒收行動。

雖然陳志也是美國通緝對象，但柬埔寨仍決定將人交給中國。彭博報導，中國外交部長王毅上月在雲南省會晤柬埔寨副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）後，雙方同意若逮到人，將把人交給中方。

除了美國，英國也對陳志實施制裁，國際壓力與日俱增。

美英實施制裁之初，柬埔寨內政部發言人杜速克（Touch Sokhak）曾告訴美聯社，太子集團符合在柬埔寨營運的所有法律要求，且政府並未指控陳志或太子集團有不法行為。陳志曾擔任柬埔寨重要政治人物的顧問，包括長期執政的前總理洪森（Hun Sen）及其繼任者、長子洪馬內（Hun Manet）。

中國外交部發言人毛寧在8日的例行記者會即指出，「一段時間以來，中國人與柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得了顯著成效」。

柬埔寨中央銀行8日宣布已任命金邊的Morisonkak MKA會計師事務所為太子銀行清算人。

在美國代表陳志的Boies Schiller Flexner LLP律師事務所律師史瓦茲（Matthew Schwartz），並未立即回覆尋求置評的電郵與語音留言。負責起訴陳志的布魯克林美國聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）辦公室發言人拒絕置評。

