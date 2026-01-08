社會中心／綜合報導

如今太子集團首腦陳志遭逮，現在台灣這邊，檢方也陸續在查，太子集團在台涉案情節！週四發動第七波搜索，帶回匯致國際商務公司盧姓負責人，還有太子集團在台核心幹部，王昱棠兩名左右手一共11人。專案小組發現，匯致國際商務公司，協助太子集團，將境外黑錢洗進台灣，究竟涉案人還有多少？檢方繼續追。

太子集團在台最高幹部王昱棠，為了要幫太子集團洗錢，無所不用其極。檢方週四兵分12路執行第7波搜索，帶回王昱棠當初請來幫忙洗錢的，匯致國際商務公司盧姓負責人，還有王昱棠的兩名左右手一共11人。

廣告 廣告

太子集團首腦陳志遭逮！ 台灣同步「第七波搜索」約談11人

太子集團首腦陳志遭逮！ 台灣同步「第七波搜索」約談11人。（圖／民視新聞）專案小組掌握太子集團，把境外黑錢洗進台灣，透過兩種方式，第一是地下匯兌，第二則是透過境外公司以假交易方式，利用OBU也就是國際金融業務分行帳戶，把錢匯進台灣，OBU帳戶原本由張剛耀負責，但他疑似黑吃黑，捲走集團9億元資產，王昱棠透過銀行背景、人脈，找上匯致國際公司，也是這回第七波搜索重點！太子集團透過匯致等公司，在多個國家、地區開設數百家紙上公司，利用這些紙上公司在台的OBU帳戶，以借貸、提供管銷服務，還有博弈軟體設計服務名目，將境外資金轉入太子集團，在台公司天旭、尼爾及台灣太子等，這些資金就拿來購置豪宅及名車，洗白不法所得。

太子集團首腦陳志遭逮！ 台灣同步「第七波搜索」約談11人

太子集團首腦陳志遭逮！ 台灣同步「第七波搜索」約談11人。（圖／民視新聞）專案小組自去年11月，接連發動多波搜索後，已經羈押9人，其中7人延長羈押，現在要繼續查太子集團，在台到底還設立多少公司，以及有多少人成了洗錢幫兇。

原文出處：太子集團首腦陳志遭逮！ 台灣同步「第七波搜索」約談11人

更多民視新聞報導

台積電洩密案追出「新內鬼」 前工程師接續羈押禁見

太子集團首腦引渡中國！北檢發動第7波大搜索 10嫌拘提到案

追緝機車被侵占 逮獲毒品通緝犯涉身藏匕首

