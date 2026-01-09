太子集團首腦陳志遭遣返中國！涉組織大規模經濟詐騙 恐難逃無期徒刑重刑

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

涉嫌跨國詐騙的太子集團董事長陳志，日前在柬埔寨被逮，遭強制遣返中國。按照中國法律規定，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，將處10年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產，陳志恐面臨無期徒刑重刑。

涉嫌跨國詐騙的太子集團董事長陳志，日前在柬埔寨被逮，遭強制遣返中國。（圖／中國公安部刑偵局）

美國司法部在2025年10月以電信詐騙、洗錢嫌疑對陳志提起訴訟，美國財政部也將太子集團列為跨國犯罪組織，並實施嚴厲制裁。台灣也陸續發動搜索在台組織，並收押多人。根據「朝鮮日報」報導，柬埔寨內政部7日發表聲明，證實逮捕陳志在內的3名中國人，並指控陳志在柬埔寨境內經營大規模犯罪園區，對各國公民實施網路詐騙。

廣告 廣告

法律專家指出，考慮到案件規模之大與嫌疑之複雜，調查與審判將耗費漫長時間。中國調查部門計畫對涉及中國、柬埔寨、緬甸、寮國一帶的廣泛經濟犯罪和組織犯罪嫌疑展開調查。法律界人士預測，僅查明跨境資金走向，就可能耗費1至2年時間。

據推測，中國調查部門也歷時數月調查，並掌握大量相關證據。按照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動難逃重刑，倘若詐騙金額尤為巨大或確認存在強迫勞動、有組織犯罪等情節，可判處與無期徒刑相當的刑罰，因此陳志恐難逃重刑。

更多FTNN新聞網報導

快訊／太子集團首腦抓到了！「柬埔寨落網」已被遣送去中國

大阪拉麵店英文菜單貴1倍！陸客不滿雙重定價喊退費 老闆：考慮禁止中國人入店

睽違9年！加拿大總理將訪中 聚焦貿易、能源、農業拚重啟雙邊合作

