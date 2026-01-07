太子集團首腦陳志 柬埔寨落網

《北京日報》引述廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯絡站、柬埔寨《柬中時報》7日報導，太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被當地執法部門遣送回大陸，正接受有關部門調查。

美國司法部去年起訴指控陳志在柬埔寨策畫詐騙，從全球竊取數十億美元加密貨幣。美國財政部沒收價值超過140億美元的比特幣，並稱是史上最大的加密貨幣查扣案，美國並與英國制裁太子集團多家企業，另香港、新加坡也分別凍結或扣押太子集團價值3.54億美元和1.16億美元資產。

泰國方面也展開行動，泰國總理阿努廷表示，泰國已查封太子集團價值100億泰銖（超過3億美元）的詐騙犯罪資產，並對42人發出逮捕令，目前已有29人被捕。

泰國反洗錢辦公室說，泰方查獲陳志100件相關物品，價值3.73億泰銖（約1170萬美元），包括土地、現金、奢侈品和珠寶。另自2名與太子集團有關的泰國公民查扣2.9億美元資產。

泰國中央調查局副局長索蓬·薩拉派特指出，泰方對太子集團案查扣100億泰銖資產，被害人約700人，部分贓款經過多層洗錢帳戶轉移至柬埔寨商人嚴立的曼谷銀行、開泰銀行2個帳戶，帳戶資金超過30億泰銖。警方認定有42人涉案，已逮捕29人，至於嚴立與其泰國妻子13名共犯在逃。

泰國警方還搜查50個可疑地點，查獲價值101.6億泰銖資產，其中包括6個股票交易帳戶（證券價值81億泰銖）、8輛價值7800萬泰銖豪車、一艘價值8億泰銖遊艇、銀行帳戶11.7億泰銖現金和3塊土地。

泰國反洗錢辦公室負責人稱，太子集團犯罪手法為電信詐騙，疑利用設立人頭公司進行洗錢，洗錢手法主要是收購泰國上市企業資產和股份。