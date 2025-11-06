太子集團首腦陳志「用人哲學」起底！ 中國人營運、新加坡人管理、台灣人執行
美國宣布制裁柬埔寨太子集團洗錢首腦陳志，他的神秘帝國旋即曝光。檢調查出，陳志當初隨著中國「大國外交」戰略，南向進入柬埔寨發展，創立太子集團後，檯面上化身為「慈善家」，背地裡卻從事博奕、洗錢的犯罪行為。據了解，陳志為了拓展跨國事業，自創一套用人哲學，他將人分為三等，第一等人是與他共同打天下、負責集團營運的中國人，第二等人是幫忙管理的新加坡人，至於第三等人，則是負責執行的台灣人。
蒐證指出，陳志在2014年間，通過「投資移民」方式入籍柬埔寨，2015年就創立太子集團，該集團主要業務為房地產開發、金融服務、消費服務，但暗地裡，陳志卻搞起詐欺犯罪，他建立龐大的跨國企業網路，低調地進行大規模洗錢。
知情人士起底陳志的用人哲學，據了解，陳志總是將人分為三等。
第一等人，是與他一起打拼事業的中國人，這種人與他平起平坐，共享榮華富貴，身為集團要角的財務總監李添，就是陳志最核心的財務左右手，李添負責掌管集團跨境資金的運作，是陳志最信得過的盟友。其次，他大舉進用新加坡人，新加坡人專門幫陳志管理各部門事業，是他信得過的「有效管理者」，至於台灣人，在陳志眼中，充其量只是「執行者」。
知情人士指出，在這個用人哲學下，陳志初創立集團後，為了拓展事業，希冀在全球建立洗錢據點，因而看中「同文同種」的台灣。
他在2016年間，找了新加坡籍得力助手張剛耀前往台灣發展、張剛耀找來台灣籍男子王昱棠協助，在台灣先後聯手成立天旭國際科技公司、台灣太子不動產投資公司等多家公司。經營之初均由王昱棠掛名擔任負責人，當時集團在台灣廣泛招募人才，辜淑雯應徵加入後，在天旭公司任職，但公司的實際管理者仍為張剛耀。
而台灣太子不動產的主要目標就是「不動產買賣」，該公司除了對外宣稱仲介投資柬埔寨不動產買賣，還在台灣砸大錢買下多棟和平大苑豪宅，但買房的目的，其實是幫集團漂白資金，而這些豪宅，同時也能成為陳志、李添等人來台的招待所。據了解，李添對豪車非常狂熱，他在台灣大手筆買了多款超跑蒐藏，而集團也購置好幾部超跑，這些豪車，平時做為集團高層來台時的代步工具。
據調查，天旭這家公司，主要是用來研發線上博奕程式，由獲得陳志重用的辜淑雯，負責在台灣招募研發人才，不過，到底要研發到什麼程度，全都由太子集團設於中國的基地進行境外遙控，全得依照集團的指示辦理，研發完成的程式，全數傳送到總部，由集團在海外上架。
不過，台灣這個據點，在研發上並非是太子集團的主力，而招募人才，只是為了讓天旭看起來像一間公司的手段而已，成立天旭的最主要目的，還是為了幫助集團洗錢。
檢調蒐證指出，當時陳志將台灣的據點交由張剛耀全權處理，至於台灣所需的資金，則由台灣提出需求後，由集團「大帳房」、新加坡籍的女子陳秀玲統一進行調度。
但沒料到，原本深獲陳志信任的張剛耀，竟開始挪用公司資產，2019年，張剛耀擔任台灣太子董事長後，假借職權盜走公款後潛逃出境，集團介入查帳，才赫然發現張剛耀盜走9億餘元鉅款，演出了「黑吃黑」的劇碼。
在台灣跌了一跤的陳志，為了加強管理台灣據點，遂找了心腹李添到台灣坐鎮、掌管台灣事業。即使新加坡籍的張剛耀背叛他，但他還是信任新加坡人，他捨棄台灣核心幹部，改派集團帳房陳秀玲前來台灣管理、調度資金，另外還進行全面稽核，以防止有高層偷錢。當時，李添掛名擔任天旭的負責人、陳秀琴則擔任台灣太子負責人。
據了解，李添和陳秀玲，雖然各自擔任不同公司董事長職務，但實際上，兩人的權限仍有極大差異，李添擺明是「主要領導者」，只負責大方向，等到真正要執行時，就會發交陳秀玲去處理。至於台籍高級幹部像是王昱棠、辜淑雯等人，充其量只是「聽命辦事」，幾乎凡事都必須向陳秀玲或是李添回報。
檢調這次第一波掃蕩太子集團的台灣據點，後續仍將深入挖掘是否還有未曝光的台籍公司或台灣人士涉案，希望能徹底瓦解這個由陳志一手創建的洗錢帝國。
