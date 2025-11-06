太子集團首腦「御用經紀」曝光 找網紅伴遊擠爆3遊艇

柬埔寨KK園區管理模式搬進伴公室，請太多假，會寫「警告單」扣薪。（圖／東森新聞）





柬埔寨「太子集團」跨國詐騙，光是一天就海撈9億，在台最大據點就在台北101大樓內，光是其中一層的私人招待所，每個月租金就高達200萬，內湖科學園區也藏有博弈據點。有成員因為過去曾經是酒店經理，被延攬當首腦陳志的御用經紀，專門幫忙陳志找美女，甚至是網紅伴遊，不過集團在台初期階段，也曾經被黑吃黑9億。

警方：「不要動，不要動，全部離開座位。」

警方攻堅太子集團在台據點，這一家博弈公司就藏在北市內湖科學園區。辦公室裝潢氣派，空間明亮，徵才網上説福利好、有獎金，不過實質工作內容是當博弈網站線上客服，把柬埔寨KK園區管理模式，搬進辦公室，請太多假會寫「警告單」扣薪，工作有缺失也扣薪。不過反觀首腦陳志，卻有「御用經紀」。

廣告 廣告

太子集團在台共犯當中，有一個角色他的身分相當特別，被李添相中了他過去，曾經是北市知名酒店的經理這個資歷，延攬他加入集團。

雙手上銬，移送地檢，李守禮被檢警認定是犯罪核心，不只負責豪車買賣、隱匿資金，還專門幫首腦陳志、李添規劃海內外行程，安排女陪侍，找來網紅伴遊艇派對，甚至在台月砸數百萬，幫老闆們包養女子。

而在美方消息曝光之後，他曾打電話關心李添，但李添只淡淡的表示，被美國查扣的算「小錢」，一夥人還在打牌。

不把錢當錢看，但在台灣公司最一開始，陳志原本是指派新加坡籍張剛耀來台，管理不法資產，卻被黑吃黑，私吞9億。當時還是由左右手王昱棠，向檢警提告侵占以及背信，同時改派李添接管台灣帳目之後。

位在101的天旭集團，轉眼成了300名員工的大公司，是在台最大據點，但如今還沒來得及遣散員工跑路，先被抓。

更多東森新聞報導

人妻自爆偷吃外籍！和友炫耀來自象牙海岸 綠帽尪怒告

快訊／重大車禍！特斯拉追撞預拌車再撞2機車 駕駛命危

受工廠大火影響！樹林柑園國小建物受損 明天停課一天

