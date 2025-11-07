太子集團高層「黑吃黑」捲9億潛逃！台籍幹部4人遭收押

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌跨國詐騙、洗錢與賭博，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人。台北地院昨（6）日裁定，其中王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩4人羈押禁見。另名新加坡籍高層張剛耀涉嫌「黑吃黑」，捲走約9億元新台幣後潛逃，現遭北檢通緝。

目前「太子集團」董事長陳志仍在逃亡中，無消無息宛如人間蒸發。（圖／Prince Bank Plc. 臉書粉專）

據了解，太子集團為隱匿跨國犯罪所得，鎖定台灣作為洗錢據點。陳志原本派新加坡籍幹部張剛耀來台，協助台籍成員王昱棠設立「天旭」及「台灣太子」等公司；未料張剛耀中途捲款潛逃，引爆內部鬥爭。

案情追查後，陳志再派左右手李添來台指揮，並由新加坡籍陳秀玲擔任帳房，透過辜淑雯、王昱棠等人操作資金流向，將台灣作為主要洗錢基地。由於陳志、李添及陳秀玲均在境外，檢方已將三人列為被告並啟動追緝。

美方今年亦起訴陳志，並同步制裁李添、新加坡籍楊新發與陳秀玲等人。據悉，李添是負責管理太子集團黑金的核心成員，楊新發則是陳志的財富助理，兩人皆屬陳志的「董總級」親信。

