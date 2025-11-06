太子集團高層1收押、4聲押 「辣特助」成焦點

天旭的總經理特助劉純妤，被網友起底他已婚。（圖／東森新聞）





柬埔寨「太子集團」首腦陳志在台灣的左右手王昱棠被聲押，而台灣二當家，也就是專門為集團招攬工程師、寫博弈程式的人資主管辜淑雯，成了在台被收押的第一人。這25名被告當中，最吸睛的就是天旭總經理特助劉純妤，她15萬交保，笑著走出來，也被網友起底，緊急關閉社群。

穿著襯衫合身上衣，走下偵防車，立刻成為焦點，她是太子集團旗下天旭的總經理特助劉純妤，被網友起底她已婚，曾在網路上自介，自稱畢業於奧克蘭理工大學，當過空姐，還在紐西蘭擔任過店經理，工作經驗很多，處理過許多特殊且新穎的任務，過往一一被搜出來。她複訊後15萬交保，還燦笑走出地檢署，但其他太子集團的高層可就笑不出來。

走上囚車，遮住整張臉，她是太子集團在台二當家辜淑雯，今（6）日凌晨被裁定收押禁見，因為她就專門負責在台灣招募工程師，幫集團設計博弈程式。

揭秘太子集團在台事業版圖，除了是有101詐騙博弈技術大本營之外，在內湖科學園區也有專門為博弈來進行線上客服的公司，另外也有專門處理房貸的空殼公司，一切都是為了洗錢來鋪路，在台洗錢金額至少45億，買來的26輛豪車，隨便都「億來億去」，多到連被檢調查扣之後也沒地方可以停放，大多都還留在豪宅和平大苑地下室裡。

檢調查出，集團黨羽犯案四大區塊，就是在台首腦、天旭公司負責人王昱棠，由陳志手中取得資金之後，大量購買豪宅，開設空殼公司洗錢，再與辜淑雯共同負責線上博弈事業。第三部分是將豪車過戶到第三人名下，隱匿犯罪所得，最後就是把觸角伸到帛琉，租借一座島嶼，成立度假村，洗錢版圖遍及全世界。

