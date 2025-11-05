太子集團高級招待所「藏身台北101」 買和平大苑當周董鄰居 豪車停滿地下室

社會中心／馬聖傑、董子誠 台北報導

太子集團財力有多驚人！？警方光在台灣就查扣18筆不動產、26輛豪車，其中有"四大神獸"，包括身價2億的布加迪、1.6億的法拉利馬王。詐團還在101租了兩層樓，其中15樓打造神秘招待所，甚至在和平大苑一口氣買11戶、48個車位，跟周杰倫當鄰居。豪奢程度，也讓調查局人員也咋舌！

引擎一發動，轟隆聲響，踩下油門，極速破490公里！這台要價，兩億元的山豬布加迪，是不少跑車迷心中的愛車，還有這輛，1.6億馬王法拉利，可不是想買，就買得到，神獸級的跑車，卻成為太子集團眼中的洗錢工具，而且不只這兩輛。

還有市價1億元的麥拉倫、以及市價8千萬元，台灣相當罕見的保時捷918。跑車界限量且稀有的"四大神獸"，都是這回檢方查扣的亮點，總價值突破5億元。

汽車達人黃春林：「那四輛神車是大家夢寐以求的車子，一般來講你沒有之前擁有這種車子的人，或是說你的政要關係要很好，國際關係要很好，才能夠排得到拿得到。」

民視記者馬聖傑：「太子集團的豪奢程度不只這樣，他們甚至租下了台北101的15樓跟49樓，其中15樓還打造成高級的私人招待所。」

不只大手筆租下台北101打造豪奢招待所，就連天王周杰倫居住的豪宅和平大苑，太子集團也斥資上億元，買下11戶、48個車位！宛如成了詐騙集團據點！知情人士指出，太子集團創辦人陳志與鄰居互動不多，總以新加坡口音自我介紹，全身名牌、生活低調，陳志與周杰倫唯一的交會點，就是在停車場並列的車位。美國制裁名單公布後，住戶才驚覺這位鄰居竟是跨國詐騙首腦。

房仲陳泰源：「它（和平大苑）的這個單價，平均目前是落在180萬左右，所以一個單位至少總價是兩億多元起跳，不用跟其他鄰居共乘（電梯），非常具高度的隱密性。」

太子集團為了隱匿跨國犯罪所得，在台灣成立多家公司，發展線上博奕，9年來透過購買豪宅、名車過奢華生活，並洗白不法所得，令人瞠目結舌！

