太子集團黑錢洗成11棟豪宅 律師揭問題！政府應該這麼做

【高沛生／綜合報導】跨國詐騙集團太子集團（Prince Group）在台據點日前遭檢警調大規模搜索，查扣資產高達45億元，其中包含位於台北市大安區豪宅「和平大苑」的11戶住宅與48個車位。律師林智群指出，詐騙集團以購屋與登記公司方式洗白黑錢，暴露國內金流監管漏洞，呼籲政府從金流端與投資審查兩方面加強監理，「若法律未授權，也應修法補上。」他以影集《絕命毒師》為例，強調美國對大額現金交易高度警戒，反觀台灣卻能用現金輕鬆買豪宅，制度明顯失靈。

跨國詐騙集團太子集團（Prince Group）在台據點日前遭檢警調大規模搜索，查扣資產總額約新台幣45億元，其中包含18筆不動產，位於台北市大安區知名豪宅「和平大苑」的11戶住宅與48個車位。外界懷疑這些金流疑為詐騙所得的黑錢，透過購屋與公司登記等方式洗白，凸顯國內金流監理有漏洞。

律師林智群指出，這類黑金轉為不動產的過程暴露出制度缺口，政府應從金流端與投資審查兩方面加強監管，「若法律未授權，也應修法補上。」他舉知名影集《絕命毒師》為例，劇中主角華特・懷特原是高中化學老師，因罹癌走上製毒之路，短短數年賺進8000萬美元現金，卻因無法徹底洗錢，只能將鈔票堆在倉庫，最後甚至埋進沙漠。「在美國，持有大量現金幾乎無法使用，只要涉及大額資金，銀行都會主動通報。」

他感嘆，在台灣卻有人能用現金輕鬆買下數億豪宅，建商與銀行都未追查金流，「幾千萬、幾億都能成交，誰去管資金哪裡來？」林智群強調，銀行體系與投審會應負起把關責任，確認買方資金來源並追查外資背景，「詐騙集團用人頭公司，輕輕鬆鬆就能把黑錢洗白成房地產，怎麼看都不對。」他呼籲政府全面檢討反洗錢制度，從金流端追查資金流向，並研議修法授權，避免台灣成為跨國詐騙集團的「資金避風港」。

