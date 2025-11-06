太子集團黑錢洗白輕鬆變11棟豪宅 律師：銀行、建商都不覺得奇怪？

記者李鴻典／台北報導

柬埔寨跨國電信詐騙集團「太子集團」近期遭台灣警方大規模搜索，拘提25名被告到案、查扣高達45億不法資產。其中，在台北市大安區就擁有11戶豪宅及48個車位，對此，林智群律師直言，詐騙集團用人頭公司，輕輕鬆鬆就可以把30幾億黑錢洗白，變成11棟豪宅跟48個停車位，怎麼看，都有問題吧？

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／調查局提供）

太子集團案引發討論，林智群律師今（6）天表示，絕命毒師裡面有一幕，男主角靠製毒賺了8000萬美元，只能放在倉庫裡面，最後埋在沙漠。

廣告 廣告

他表示，在美國，持有大量現金，根本沒辦法用，只要涉及大額資金，銀行都會通報，黑錢最後只能埋在沙漠裡面。

在台灣，一堆人買豪宅用現金，幾千萬幾億，然後賣家（建商）連問都不會問，有成交就好，這些錢存入銀行，銀行也應該確認資金來源，往上找，不難看出問題所在。

林智群律師說，這些是政府可以做，也應該做的，如果法律沒授權，也應該修法處理。詐騙集團用人頭公司，輕輕鬆鬆就可以把30幾億黑錢洗白，變成11棟豪宅跟48個停車位，怎麼看，都有問題吧？

檢調搜索太子集團，包括和平大苑。（圖／調查局提供）

他也提到，覺得金管會應該參與反詐騙計畫！這個太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？現在警察地檢署偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢！

林智群律師表示，現在美國扣了140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了45億元（新台幣）。其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，金管會要不要清查一下呢？詐騙集團騙來的錢，不可能放中國（大家都想潤了，誰還放錢在中國？），通常是放虛擬貨幣，不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家（美國洗錢罪很重的！），台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。

更多三立新聞網報導

前幕僚：小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些「王八蛋」

【一文爽吃】普發萬元、雙11狂加碼！燒肉、炸雞、漢堡、薯條全都吃爆

太子集團特助交保燦笑 藍議員「怒火直噴雲霄」、呼籲立法院盡快修法

強開年改倒車 吳思瑤嘆：週休七日月領七萬，藍白政客說不夠要更多！

