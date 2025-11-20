太子集團「博弈遊戲平台」曝！德州撲克、斗地主樣樣有 客服對話成鐵證

柬埔寨太子集團從事網路博奕，在台設立的顥玥數位科技公司客服人員，圖左至右分別為組長郭政誠、林莉庭、吳品樺、蔣佳衡。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台博弈、洗錢案，陸續拘提天旭、顥玥、尼爾公司相關人員到案，釐清不法金流與客服活動細節，如今天旭、顥玥從事博弈活動的證據也曝光，線上博弈平台「瓦力遊戲」就是其傑作之一，由天旭負責後台程式設計，顥玥負責技術客服，由集團位於中國的母公司下訂單，再由集團「大帳房」陳秀玲派案，交給天旭工程師設計完成，放在海外上架經營。

調查指出，跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group）首腦陳志，在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。檢調11/4對太子集團在台幹部、成員及相關公司發動第一波搜索行動，查扣不動產、車位、各式豪車及帳戶價值共45億餘元，疑全為洗錢不法所得。集團在台核心幹部王昱棠、二當家辜淑雯、重要成員邱子恩、李守禮均收押禁見。

廣告 廣告

檢調人員密切追查集團在台博弈活動與不法金流，前（11/18）天又發動第二波搜索，拘提8人到案，其中4人為「顥玥數位科技」客服人員，訊後均諭知交保，另外4人則分別為「尼爾創新」負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、「天旭國際科技」資訊主管郭正仁、財務主管陳麗珊，訊後對林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊聲押禁見，郭正仁交保。

柬埔寨太子集團首腦陳志。翻攝自princeholdinggroup

根據調查，太子集團在台灣設立公司，將資金挹注於台灣。一方面，由「台灣太子不動產投資」公司利用母公司資金在台灣置產，登記在聯凡等8家人頭公司名下，並由尼爾公司支付房貸、從事放款等洗錢活動；另一方面，則由進駐台北101大樓的天旭，以及顥玥兩家公司發展線上博弈事業，由天旭負責後台程式設計，顥玥則負責技術客服。

據了解，天旭以高薪聘僱台灣工程師開發線上博弈程式，大多數案源都來自集團位於中國的母公司。母公司下訂單後，會由集團「大帳房」陳秀玲負責派案，再由天旭聘僱的台灣工程師接手開發、完成後回傳，最後在海外上架營運。而檢調已掌握具體事證指出，線上博弈平台「瓦力遊戲」就是天旭的傑作之一，顥玥的客服人員也都會為「瓦力遊戲」提供服務。

太子集團在台設立天旭公司，從事博弈軟體開發，「瓦力遊戲」就是其傑作。白廷奕攝

檢警查扣太子集團線上博弈相關對話截圖。刑事局提供。

檢警查扣太子集團線上博弈相關對話截圖。刑事局提供。

實際檢視「瓦力遊戲」，該平台提供共70餘款遊戲，種類多以棋牌類為主，像是「21點」、「德州撲克」、「斗地主」、「炸金花」等知名賭博遊戲都有，也有提供玩法變形的電子遊戲，像是抽寶箱、釣魚或擲骰子等。不過共同點是，每款遊戲介紹都會提到「遊戲波動率、玩家反還率和最高贏獎」。

所謂「遊戲波動率」（遊戲浮動率），指的是博弈遊戲中輸贏金額的大小，波動率越高，每次贏錢和輸錢的幅度都會比較大；「玩家反還率」（玩家回報率）指的是玩家透過博弈遊戲取回賭金的比率，回報率如果是8成，代表玩家玩了大量遊戲後，取回賭金的額度可能會接近原本的8成，但實際能取回多少還是看運氣；「最高贏獎」則是指在博奕遊戲中最高可以贏得原來賭金的多少倍。

不過，記者嘗試點擊遊戲，發現每款遊戲都無法遊玩，原因是「當前IP所在地區無法提供服務」，也就是俗稱的IP阻擋。檢調人員研判，這可能是集團避免查緝的手法，讓執法人員以為「瓦力遊戲」純屬境外平台，如今被發現有台灣人參與賭博程式設計和客服，恐怕仍是躲不過賭博罪的刑事追訴。

天旭公司開發的「瓦力遊戲」平台，其遊戲都封鎖台灣IP。白廷奕攝

更多太報報導

【更新】再破太子集團在台洗錢、博奕樞紐 北檢聲押尼爾、天旭重要幹部3人

安排太子集團高層來台淫趴 北檢今提訊李守禮

獨家／太子集團洗錢大咖「黑吃黑」9億溜了 爆二當家「做這事」好詭異