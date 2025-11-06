太子集團｢和平大苑｣豪宅停車場藏價值逾8.5億超跑 通通遭檢調查扣

圖：調查局提供

[Newtalk新聞] 柬埔寨太子集團在台涉洗錢案持續延燒，調查局查扣太子集團在台據點高達45億元的洗錢資產，除了4日數台總價破5億的「神獸級」超跑，包括身價1.6億的「馬王」法拉利和2億元「山豬王」布加迪等外，又有一批查扣超跑曝光，包括有錢都買不到、全球限量20台，價值1.2億元的麥拉倫 Senna LM以及同樣破億元的法拉利SP2。

調查局人員首先在太子集團所有的台北市「和平大苑」豪宅地下停車場查獲4輛被車迷稱為「神獸」等級的頂級超跑，分別是有「馬王」之稱、身價約1.6億元的法拉利LaFerrari；被稱為「山豬王」、市價高達2億元的布加迪Bugatti Chiron；市價1億元的麥拉倫McLaren P1；以及在台灣相當罕見、價值約8000萬元的保時捷918 Spyder。光這4輛總價值就已突破5億元。

同一停車場另一批驚人收藏還包括必須透過特殊管道配貨才能購買、價值1億元的法拉利SP2；以及即便有錢也未必能買到、要價1.2億元的麥拉倫Senna LM。現場還有近10台其他昂貴名車，包括價值4000萬元的法拉利SF90、2000萬元的麥拉倫720S、1200萬的藍寶堅尼URUS、800萬元的保時捷SPYDER RS，以及超過500萬的保時捷992與TAYCAN。

綜合兩天查扣的結果，光是在和平大苑一處地下車庫所查獲的超跑與豪車，總金額就已超過8.5億元。由柬埔寨華人陳志主導的太子集團涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪遭美國聯邦檢察官起訴，台北地檢署4日指揮警調拘提20多名被告，陸續移送複訊。檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。法院凌晨裁定辜姓女子羈押禁見，其餘4人將開庭審理。

法拉利SF90，價值4000萬。 圖：調查局提供

圖：調查局提供