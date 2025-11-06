太子集團｢和平大苑｣豪宅停車場藏價值逾8.5億超跑 通通遭檢調查扣
[Newtalk新聞] 柬埔寨太子集團在台涉洗錢案持續延燒，調查局查扣太子集團在台據點高達45億元的洗錢資產，除了4日數台總價破5億的「神獸級」超跑，包括身價1.6億的「馬王」法拉利和2億元「山豬王」布加迪等外，又有一批查扣超跑曝光，包括有錢都買不到、全球限量20台，價值1.2億元的麥拉倫 Senna LM以及同樣破億元的法拉利SP2。
調查局人員首先在太子集團所有的台北市「和平大苑」豪宅地下停車場查獲4輛被車迷稱為「神獸」等級的頂級超跑，分別是有「馬王」之稱、身價約1.6億元的法拉利LaFerrari；被稱為「山豬王」、市價高達2億元的布加迪Bugatti Chiron；市價1億元的麥拉倫McLaren P1；以及在台灣相當罕見、價值約8000萬元的保時捷918 Spyder。光這4輛總價值就已突破5億元。
同一停車場另一批驚人收藏還包括必須透過特殊管道配貨才能購買、價值1億元的法拉利SP2；以及即便有錢也未必能買到、要價1.2億元的麥拉倫Senna LM。現場還有近10台其他昂貴名車，包括價值4000萬元的法拉利SF90、2000萬元的麥拉倫720S、1200萬的藍寶堅尼URUS、800萬元的保時捷SPYDER RS，以及超過500萬的保時捷992與TAYCAN。
綜合兩天查扣的結果，光是在和平大苑一處地下車庫所查獲的超跑與豪車，總金額就已超過8.5億元。由柬埔寨華人陳志主導的太子集團涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪遭美國聯邦檢察官起訴，台北地檢署4日指揮警調拘提20多名被告，陸續移送複訊。檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。法院凌晨裁定辜姓女子羈押禁見，其餘4人將開庭審理。
更多Newtalk新聞報導
太子集團在台涉洗錢45億 劉世芳：配合美國司法單位進行查察
台股開盤》市場恐慌回落 台積反攻 大盤衝漲200點 挑戰28000大關
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝
歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 12 小時前
黃明志「遭金門跨年除名」損失百萬 縣府證實：原定壓軸改由他人頂替
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案。馬國警方昨（4）日將全案改往「謀殺」方向偵辦。黃明志在今（...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 14 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 1 天前
黃明志不躲了！捲入謝侑芯命案遭通緝 緊急露面吐92字聲明全文
馬來西亞歌手黃明志近來捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬國猝逝事件，整起案件引起各界關注。由於他被傳涉嫌涉毒並遭警方通緝，甚至一度失聯，引發外界懷疑是否「潛逃」。然而，沉默多時的他終於在今（5日）深夜於社群發聲，公開表示「我不會逃」，並透露自己已抵達警局，主動配合警方調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯遭毒殺？扯出黃明志 馬國1神秘單位追查「關鍵進度曝光」
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
命案倒帶48小時！謝侑芯「機場→飯店過夜黃明志」重建 警駁斥第3人在場
42歲馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入網紅「護理女神」謝侑芯命案風暴，神隱多日後終於在今（11/5）日凌晨現身投案，馬來西亞媒體報導，警方證實黃明志已前往吉隆坡警區報到，目前依刑事法典第302條（謀殺罪）延扣7天調查。太報 ・ 17 小時前
南門市場陷入火海！83歲翁搶命逃生 數百家攤商營業成難題
【緯來新聞網】桃園市南門市場5日晚間驚傳火災，文化街一帶約在晚間9時許冒出大量濃煙，火勢快速擴散，多緯來新聞網 ・ 9 小時前
黃明志遭延扣竟發新MV！謝侑芯經紀人怒發聲
娛樂中心／楊佩怡報導31歲網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出四種毒品陽性反應。事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，黃明志也在遭通緝逃亡數小時後，5日凌晨親自到警局投案。卻沒想到，黃明志的新歌在昨天悄悄上線，讓網友傻眼不已。對此，謝侑芯經紀人Chris則怒斥「新歌時間不對吧」。民視 ・ 1 小時前
帶千名學生爬合歡山！康橋國際學校未申請+違法搭帳篷 遭民眾檢舉開罰
新北市知名頂級私立康橋國際學校，近期安排國中生攀登合歡山，共領上千人分梯次攀登，不過，卻沒有事先向太魯閣國家公園申請，另外，還在合歡北峰違規搭設多個帳篷，遭太管處依法開罰。對此，校方也出面回應了，表示未事先申請屬缺失，未來會依規定，先向主管機關提出申請。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨／台中越南移工販賣狗肉 「晶片認證」讓飼主心碎
台中警方與動保人士聯手逮捕一名涉嫌非法販售狗肉的越南籍移工，現場查獲多把刀械、磅秤等作案工具，冰箱中還發現疑似保育類水鹿遺骸！經確認，部分狗肉含有晶片，竟是飼主走失多時的愛犬「多多」。據統計，這些捕狗移工年獲利恐高達新台幣2000萬元，引發社會關注動物保護議題與現行法規漏洞。動保人士呼籲中央修法，以防止類似事件再次發生！TVBS新聞網 ・ 14 小時前