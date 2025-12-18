太子集團「四大神獸」34輛豪車 最快下個月拍賣

北檢偵辦太子集團案查扣「四大神獸」超跑等34輛豪車，總價超過10億元，因車輛保管不易且會價值減損，行政執行署預計最快將於明年1月6日全數拍賣。

查扣車輛畫面。（圖／翻攝畫面）

北檢偵辦太子集團案自11月初至最近12月9日已發動4波搜索行動，查扣太子集團名下產業包括不動產18筆，其中有和平大苑11戶、48個車位，還有停車場停放的34輛豪車，其中包括超跑界「4大神獸」布加迪Chiron Sport、法拉利LaFerrari、麥拉倫P1以及保時捷918 Spyder，4台總價就超過5億。

法拉利Monza SP2。（圖／翻攝畫面）

麥拉倫Senna LM全球限量20部。（圖／翻攝畫面）

還有一輛比神獸更稀有的麥拉倫Senna，而且還是全球限量20台LM車型價值1.2億元，號稱「有錢都買不到」，麥拉倫Senna為經典車款，藝人周杰倫與林志穎都是車主，另查扣名單還看到破億元的法拉利Monza SP2、SF90、296 GTB、麥拉倫765LT、保時捷911 Turbo S、718 GT4 RS、718 Spyder RS及藍寶堅尼URUS，光車子就超過10億元。

因車輛保管不易且時間拉長會貶值，據傳北檢打算儘速拍賣查扣的34輛豪車，該批車輛大部分登記在太子集團創辦人陳志及財務總監李添名下，但2人目前都不在台灣亦無戶籍登記，北檢將採「公示送達」方式公告，待公告期滿30日後即可拍賣變價，行政執行署台北分署預計最快將於明年1月6日的「五打七安暨123聯合拍賣會」進行拍賣。

