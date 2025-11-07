太子集團「大U質特助」交保！一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人

社會中心／徐詩詠報導

柬埔寨太子集團日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索。不過，該案的意外亮點之一，在於同案被告、公司高層特助劉純妤，因裁定15萬元交保步出北檢過程中，深邃的事業線引發網友好奇她的背景，在Google搜尋欄位上更出現不少相關關鍵字。





調查局發現，太子集團為了藏匿跨國犯罪所得，透過在台成立多間公司進行洗錢。查扣項目包括18筆不動產、26輛豪車，其中北市指標豪宅「和平大苑」該集團就購入11戶。豪車部分，包括市價1.6億的「馬王」法拉利、市價2億的「山豬王」布加迪、市價1億的麥拉倫，以及市價8千萬台幣的保時捷918，光是上述4輛車總價值就突破5億元。不過，高昂的跑車與豪宅，似乎只佔集團財力的一小部分。

廣告 廣告

太子集團「大U質特助」交保露線燦笑 一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人

調查局搜索太子集團據點。（圖／民視新聞資料照）

此外，同案被告、太子集團在台博弈公司天旭國際科技總經理特助劉純妤，北檢複訊後以15萬元交保。除了離開北檢時露出燦笑引發關注外，她的傲人上圍也成為網友熱議話題。大批網友好奇劉純妤背景，紛紛上Google搜尋。實際測試只要輸入關鍵字，就會顯示網友曾搜尋過的IG、FB、LinkedIn、Threads等字眼；甚至有網友懷疑「她已經當媽」。但劉純妤交保後相當低調，疑似已在5日將相關社群全數刪除。

太子集團「大U質特助」交保露線燦笑 一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人

網友瘋狂搜尋劉純妤的個人社群檔案。（圖／翻攝Google）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：太子集團「大U質特助」交保露線燦笑 一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人

更多民視新聞報導

太子集團45億被抄沒差？「美沒收12位數資產」負責人：小錢

太子集團涉嫌洗錢45億！地下豪車全曝光驚見「這超狂款式」

「藍蕉」不見了！民眾打110求幫基層警怒：這種案件也派？

