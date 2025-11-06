太子集團「小秘書正面開大U」交保燦笑全被拍！律師揭內幕：當然開心

社會中心／綜合報導



「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺、洗錢，遭到美國檢方起訴、扣住上百億美元資產，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，當天以15萬交保的天旭總經理李添在台女特助意外成為焦點，被捕捉交保後「露齒燦爛笑」轉身離去，反差讓網友看傻眼，對此，常針對社會時事發表見解的律師林智群就吐槽：「她應該是很邊緣的啦！」，並分析背後理由。





太子集團「特助正面開大U」交保露齒燦笑全被拍！律師揭「背後內幕」：當然開心

涉嫌跨國詐欺、洗錢的「太子集團控股」遭美國起訴，台北地檢署4日同步查扣其在台資產高達45億元。

「太子集團控股」特助遭到檢方帶走約談，現場捕捉其身穿格紋襯衫外套、內搭一件挖空大U字領的深灰色背心，露出大面積白皙肌膚的打扮，意外閃瞎不少關注這波跨國案件的網友，隨後該名特助以15萬交保，當場被拍到「露齒燦爛笑」的明亮表情，整個人看起來心情放鬆，又再度讓網友討論，更出現部分批評集團心態。

檢方出動47路搜索、約談多名相關人士，其中天旭公司總經理李添在台特助以15萬元交保成為焦點。

檢方出動47路搜索、約談多名相關人士，其中天旭公司總經理李添在台特助以15萬元交保成為焦點。（圖／民視新聞資料照）





對此律師林智群則評論事件，他認為「集團助理15萬元交保，當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！其他四人都聲押欸。」，緊接著他話鋒一轉，認為接下來金管會應該要參與反詐騙計畫，他提及目前美國扣了該集團140億美元資產，台灣現在則扣了45億新台幣，評論「這個太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？」，認為現在偵辦詐騙集團只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，「根本是隔鞋搔癢」，他認為金管會可以從豪宅資金來源來確認，「台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。」。









該特助交保離開時「露齒燦笑」的模樣被拍下，引發網友熱議與討論。

該特助交保離開時「露齒燦笑」的模樣被拍下，引發網友熱議與討論。（圖／民視新聞資料照）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

