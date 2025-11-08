「太子集團」洗錢案延燒 ! 2中國高層涉入多次入境台灣 移民署 : 以旅遊名義入境
[Newtalk新聞] 柬埔寨知名財團「太子集團」涉嫌在台洗錢的案件持續延燒。台北地檢署近日偵辦此案，專案小組於11月4日發動大規模搜索，拘提天旭國際公司負責人王昱棠與辜淑雯等25人。調查指出，太子集團董事長陳志為掌控台灣業務，曾派遣兩名中國籍高層劉學鋒、李丞丞多次入境台灣，甚至疑似透過立委關說協助入境。
針對「關說」傳聞，國民黨立委林思銘7日嚴正否認，表示他僅基於「選民服務」原則，接到請託後由辦公室人員致電行政機關詢問申請流程，並未介入任何審查或施壓行為，「絕無關說一事」。
移民署則證實，兩名中國籍人士確曾入境台灣，但皆非以商務名義。劉學鋒於2015年以「團體旅遊」理由入境，李丞丞則在2017及2018年兩度以「旅居海外陸人來台觀光」名義入境。移民署強調，並未受理兩人以「專業商務」事由申請來台案件。
移民署進一步指出，針對中國人士來台案件，均依法查核、詳實審查，並會主動通報疑似違法情資，與檢警單位密切合作打擊非法活動。同時也強調，相關旅遊或簽證法令均公開透明，民眾可依法洽詢，不存在外部施壓或特殊關說通道。
目前，北檢已鎖定太子集團在台金流及人脈網絡，持續追查其洗錢規模與幕後指揮結構。整起案件涉及跨國金流與政治關係，預料後續將有更多驚人內幕曝光。
