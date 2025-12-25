太子集團「燦笑女特助」全身包緊緊！庭上痛哭稱：只幫忙做這件事

社會中心／巫旻璇報導

北檢持續追查柬埔寨「太子集團」涉入的跨國詐騙與洗錢案，上月大動作展開搜索與約談行動。當時，集團旗下博弈公司「天旭國際」的總經理特助劉姓女子，因穿著火辣、交保後面露笑容離開地檢署，引發外界高度關注。昨（24日）劉女再度被檢方傳喚，這回風格大轉變，不僅穿著保守，神情也顯得相當憔悴，庭訊時更情緒潰堤，強調自己未曾涉入洗錢，只是受命協助處理雜務、代為購買精品。訊後，檢方裁定她需再加保50萬元，與前次交保時的從容神情形成強烈對比。

劉女第二次遭檢方傳喚，外型與先前形成明顯對比，當天身穿寬鬆的大學T、戴著棒球帽，低調現身。（圖／翻攝畫面）









太子集團的中國籍幹部李添曾指示親信李守禮，將招待所內的古董、字畫等貴重物品移走，並轉存至新北市新店區。檢方因此研判，長期在台協助處理相關事務的劉姓女特助，可能對相關情況有所了解，於是在24日再次將她傳喚到案，同時也約談天旭國際的4名工程師，進一步追查該集團在台的資金流向與運作方式。





劉女重申自己只是受雇處理雜務，負責跑腿與協助採買，未曾參與任何洗錢行為。（圖／翻攝畫面）





劉女第二次遭檢方傳喚，外型與先前形成明顯對比，當天身穿寬鬆的大學T、戴著棒球帽，低調現身，結束應訊後便迅速離開台北地檢署。面對檢方詢問，她神情顯得相當緊張，並在庭上再度落淚，重申自己只是受雇處理雜務，負責跑腿與協助採買，未曾參與任何洗錢行為，同時坦言，長時間承受外界關注與偵辦壓力，讓她不堪負荷。經檢察官複訊後，裁定劉女須再加保50萬元，其餘4名工程師則分別以10萬元至25萬元不等金額交保候傳。





回顧11月4日她首次到地檢署說明時，劉女身穿低胸背心搭配襯衫，得知僅以15萬元交保後，從容步出地檢署時臉上帶著笑容。（圖／民視資料照）









回顧11月4日她首次到地檢署說明時，劉女身穿低胸背心搭配襯衫，得知僅以15萬元交保後，從容步出地檢署時臉上帶著笑容，情緒看起來相對輕鬆，與一般涉案人面對司法程序時的反應有所不同，因此引發外界討論。事隔一段時間再次現身，劉女已不再延續當時的穿著風格，改穿大學T，並配戴帽子與口罩，全身遮掩進入北檢應訊。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

